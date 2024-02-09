Путин и Карлсон: об Украине, договоренностях и истории

А дальше, по его мнению, триггером стал отказ Украины выполнять Минские соглашения.

С самого начала Москва и Киев по-разному трактовали то, что написано в Минских соглашениях. А Владимиру Зеленскому они вообще достались в наследство от предшественника — Петра Порошенко, который был готов подписать их на фоне болезненных поражений украинской армии в Донбассе. Окружение Зеленского давало понять, что в том виде, в котором эти соглашения были подписаны, их выполнить крайне сложно, если вообще возможно, поэтому их нужно менять. Но Россия была категорически против этих изменений.

Разночтения соглашений были всегда объяснимы и начинались с момента определения того, кто именно является сторонами конфликта. Москва называла конфликт внутриукраинским, в то время как для Киева было понятно, что в Донбассе конфликтуют Украина и Россия.

И так, по мнению Владимира Путина, история привела две страны к 24 февраля 2022-го.

Достигли ли вы своих целей, спросил у президента Карлсон?

«Нет, мы еще не достигли своих целей, потому что одна из них — денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений. Вы говорите, что Гитлер мертв уже много лет, 80 лет, но его пример живет. Живы люди, истреблявшие евреев, русских и поляков. И президент, нынешний президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя», — отвечает Путин.