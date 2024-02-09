Глава Погранохраны о прогнозах на этот год: все будет зависеть от развития событий с другой стороны

Он сказал, что из-за давления нелегальной миграции из Беларуси прошлый год был очень проблемным для пограничной охраны - было предотвращено незаконное проникновение в Латвию 13 863 человек, что потребовало больших усилий как пограничной службы, так и поддерживающих служб - Государственной полиции и Национальных вооруженных сил.

В настоящее время поток нелегальной миграции на белорусской границе уменьшился, но есть основания полагать, что он может возобновиться, как только перестанет действовать усиленный режим охраны границы в нескольких приграничных краях.

"Нельзя исключать, что нарушители ждут этого времени, чтобы снова попытаться нелегально проникнуть в Латвию", - сказал Пуятс.

Он признал, что одной из причин уменьшения потока беженцев может быть наступление зимних погодных условий, но в прошлом году нарушения наблюдались и при таких погодных условиях. "В значительной степени это зависит от усилий другой стороны по дестабилизации ситуации как в Латвии, так и в Европейском союзе", - резюмировал глава ГПО.

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