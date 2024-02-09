В Риге изменены названия нескольких остановок общественного транспорта

Для автобусных маршрутов №№ 47 и 50 в обоих направлениях будет изменено название остановки Katlakalna iela на улице Крустпилс. Отныне эта остановка будут называться Mazā Rencēnu iela.

Название изменено для того, чтобы на 47-м автобусном маршруте от улицы Абренес до Гетлини две остановки подряд не имели одинакового названия Katlakalna iela и не вызывали путаницы у пассажиров.

На улице Ницгалес остановка Purvciems троллейбусных маршрутов №№ 11 и 16 будет переименована в Purvciema iela в обоих направлениях. Учитывая, что конечная остановка троллейбусных маршрутов №№ 17 и 23 называется Purvciems, изменения в названиях нужны во избежание путаницы.

Остановки Nīcgales iela на улице Деглава и на улице Ницгалес в направлении из центра будут переименованы в Itas Kozakeviča iela.

В августе прошлого года участок между улицами Деглава и Ницгалес был переименован в улицу Иты Козакевичи. Поэтому комиссия по лицензированию пассажирского коммерческого транспорта Рижской думы решила изменить названия остановок.

Остановки используются автобусами №№ 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и троллейбусами №№ 11, 22, а также троллейбусным маршрутом № 16 для проезда в парк и обратно.

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