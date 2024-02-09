"Банановая война" России: Китай встал на сторону Эквадора

Как указывают представители ассоциации, открытие китайского рынка стало возможным, благодаря договору о свободной торговле, которую недавно ратифицировала Национальная ассамблея Эквадора. АЕВЕ прогнозирует, что эквадорские бананы будут употреблять более чем 1,4 миллиарда жителей Уитай.

Как уже сообщалось, Служба сельского надзора России обратилась в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний начиная с 5 февраля. В них якобы нашли опасного вредителя - многоядную муху-горбатку (Megaselia scalaris).

Именно поэтому Россия остановит экспорт из пяти эквадорских компаний - Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro и Comercializadora de Banano.

Такое решение было принято после угроз МИД РФ Эквадору, который ранее принял решение передать в распоряжение США оружие российского производства. Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Эквадор, назвав это решение "необдуманным и совершенным в результате давления заинтересованных лиц".

31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику и получит вместо нее новую военную технику стоимостью 200 миллионов, что вызвало большие возражения Москвы.

Нобоа назвал позицию России "не слишком адекватной" и подчеркнул, что стране сейчас приходится бороться с массовыми беспорядками. Он также добавил, что США формально получат не военную технику, а "металлолом". Такие действия разрешаются различными международными договоренностями. Отмечается, что из произведенного в России вооружения в Эквадоре использовались в основном вертолеты "Ми-17Е" и комплекс противовоздушной обороны "Игла".

Вместо эквадорских бананов, которые Россия закупала еще с советских времен, РФ будет импортировать индийские бананы. Первая партия пришла в Россию уже в январе, и в феврале ожидаются новые поставки.

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