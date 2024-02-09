Рейд полиции и CSDD в Земгале: найдены нарушения. С трех машин сняли номерные знаки

В среду, 7 февраля, сотрудники полиции совместно с сотрудниками CSDD провели рейд в Бауске, а в четверг, 8 февраля, в Екабпилсе.

В ходе рейда в Бауске с 10:00 до 17:00 было проверено 183 автомобиля, а в Екабпилсе с 10:00 до 19:00 проверено 234 автомобиля.

Всего в ходе рейдов было выявлено 30 нарушений, из них 13 в Бауске и 17 в Екабпилсе.

Водители использовали телефон за рулем, не пристегивали ремни безопасности, отсутствовал полис OCTA, глубина протектора шин не соответствовала нормативам, в автомобилях встречались тонированные стекла, а также водители не использовали детское кресло, при перевозке ребенка.

Также в ходе рейдов сотрудники CSDD сняли государственные номерные знаки с трех автомобилей и отменили техосмотр на 7 автомобилях.

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