Активизировались интернет-мошенники: как не попасть в их ловушки?

В прошлом году с помощью СМС-сообщений у жителей Латвии было украдено более 375,6 тыс. евро, сообщили в Госполиции.
В 2023 году третьим по распространенности видом мошенничества после мошеннических телефонных звонков и инвестиционного мошенничества
стал фишинг или отправка мошеннических текстовых сообщений.
В этом году снова активизировались отправители фальшивых текстовых сообщений, и появилась новая волна мошенничества: преступники рассылают текстовые сообщения от имени Службы государственных доходов
В этом году в Госполицию поступила информация от жителей, которым преступники отправили текстовые сообщения от имени Службы государственных доходов (VID) о том, что подготовлен документ о переплате налогов за прошлый год. К данному СМС прикреплена мошенническая ссылка, не совпадающая с адресами официальных сайтов Службы государственных доходов.
Преступники хотят, чтобы получатель текстового сообщения ввел данные своего банковского счета на мошенническом веб-сайте, тем самым сделав их доступными для мошенников.
Имя отправителя действительно фигурирует как VID, однако следует помнить, что мошенники с помощью технологий подмены номера вполне могут имитировать имена и номера телефонов практически любой компании и государственного учреждения, подчеркивают в полиции.
По-прежнему распространены и другие виды СМС-мошенничества, в том числе зафиксированные со второй половины 2023 года случаи, когда отправитель представлялся ребенком отправителя, сообщал о якобы сломанном телефоне, а затем просил перевести деньги.
В другом случае отправитель СМС, представившись ребенком, написал, что пострадал в дорожно-транспортном происшествии, и просит срочно перевести деньги.
Мошенничества со службами доставки по-прежнему популярны, мошенники используют не только фейковые сайты Omniva и DPD, но и DHL, UPS, Latvijas pasts.
Преступники постоянно изобретают новые методы обмана жителей. С весны 2023 года гражданам стали массово приходить СМС-сообщения об уплате административных штрафов. Также, по данным Госполиции, были зафиксированы фейковые текстовые сообщения о положительном тесте на ВИЧ от имени электронного здравоохранения и СМС с приглашением явиться на заседание суда.
Преступники постоянно придумывают новые способы обмана людей. С весны 2023 года жители начали массово получать текстовые сообщения о том, что должны оплатить административный штраф. Также были зафиксированы фальшивые текстовые сообщения о положительном тесте на ВИЧ, и СМС с приглашением посетить судебное заседание, сообщили в государственной полиции.
Хотя "легенд" много, цель у преступников одна и методы схожи. При открытии вредоносной ссылки открывается сайт, который воспроизводит официальный сайт, например Latvija.lv. Человеку предоставляется возможность авторизоваться, после чего подтвердить доступ с помощью SMART-ID, после этого деньги переводятся на счет "денежного мула".
Государственная полиция призывает жителей критически оценивать любую полученную информацию - всегда проверять, полностью ли соответствует адресу сайта, присланная ссылка.
В случае сомнений рекомендуется обратиться в конкретное учреждение или компанию по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Категорически запрещается вводить данные своего банковского счета на сомнительных сайтах и иным образом предоставлять их третьим лицам.
Служба государственных доходов ранее предупредила жителей, что они не отправляют гражданам текстовые сообщения, а всю информацию можно посмотреть в Системе электронного декларирования (EDS). Также жителям предлагается постоянно напоминать своим пожилым родственникам, соседям и друзьям о существующих видах мошенничества.
В случае кражи денег со счета жителям следует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться в ближайший участок государственной полиции.
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