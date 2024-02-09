Активизировались интернет-мошенники: как не попасть в их ловушки?

В другом случае отправитель СМС, представившись ребенком, написал, что пострадал в дорожно-транспортном происшествии, и просит срочно перевести деньги.

Мошенничества со службами доставки по-прежнему популярны, мошенники используют не только фейковые сайты Omniva и DPD, но и DHL, UPS, Latvijas pasts.

Преступники постоянно изобретают новые методы обмана жителей. С весны 2023 года гражданам стали массово приходить СМС-сообщения об уплате административных штрафов. Также, по данным Госполиции, были зафиксированы фейковые текстовые сообщения о положительном тесте на ВИЧ от имени электронного здравоохранения и СМС с приглашением явиться на заседание суда.

Преступники постоянно придумывают новые способы обмана людей. С весны 2023 года жители начали массово получать текстовые сообщения о том, что должны оплатить административный штраф. Также были зафиксированы фальшивые текстовые сообщения о положительном тесте на ВИЧ, и СМС с приглашением посетить судебное заседание, сообщили в государственной полиции.

Хотя "легенд" много, цель у преступников одна и методы схожи. При открытии вредоносной ссылки открывается сайт, который воспроизводит официальный сайт, например Latvija.lv. Человеку предоставляется возможность авторизоваться, после чего подтвердить доступ с помощью SMART-ID, после этого деньги переводятся на счет "денежного мула".

Государственная полиция призывает жителей критически оценивать любую полученную информацию - всегда проверять, полностью ли соответствует адресу сайта, присланная ссылка.

В случае сомнений рекомендуется обратиться в конкретное учреждение или компанию по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Категорически запрещается вводить данные своего банковского счета на сомнительных сайтах и ​​иным образом предоставлять их третьим лицам.

Служба государственных доходов ранее предупредила жителей, что они не отправляют гражданам текстовые сообщения, а всю информацию можно посмотреть в Системе электронного декларирования (EDS). Также жителям предлагается постоянно напоминать своим пожилым родственникам, соседям и друзьям о существующих видах мошенничества.

В случае кражи денег со счета жителям следует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться в ближайший участок государственной полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!