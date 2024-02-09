Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, позволяющая поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море.

Максимальная дальность стрельбы составляет 290 километров. Для захвата целей используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкурс подчеркнул, что новый противокорабельный ракетный комплекс существенно расширяет дальность действия Сил обороны Эстонии и усилит контроль над потенциальным агрессором.

Командующий ВМС Эстонии заявил, что Blue Spear 5G SSM вместе с морскими минами станет основой морской обороны Эстонии в ближайшее десятилетие.

Мобильную противокорабельную ракетную систему Blue Spear 5G SSM поставило в Эстонию израильско-сингапурское совместное предприятие Proteeus Advanced Systems.

Правительство Эстонии выделило финансирование на создание противокорабельной ракетной системы в 2020 году. В проекте также участвует эстонская оборонно-промышленная компания Prolift, которая адаптирует грузовые автомобили для того, чтобы сделать ракетный комплекс мобильным.

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