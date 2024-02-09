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Фото ⟩ Российская армия нанесла удар по северу Украины, погибли люди

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Российская армия нанесла удар по северу Украины, погибли три человека
Российская армия нанесла удар по северу Украины, погибли три человека Фото: Sumu reģionālā administrācija

В пятницу, 9 февраля, российские военные самолеты сбросили семь управляемых авиабомб на Сумскую область Украины, в результате чего погибли три человека, сообщила военная администрация региона.

"По предварительной информации, три человека погибли, четверо получили ранения. Продолжается разбор завалов. На месте работают все необходимые службы", - сообщили в администрации.

В результате нападения были разрушены жилые дома и мастерская сельскохозяйственной компании.

Новостной Telegram-канал "СУМЫ" сообщает, что удар был нанесен по селам Юнаковка и Николаевка и поселку Хотень. Николаевка расположена примерно в 40 км от границы. Российская сторона не комментировала эти сообщения.

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