Фото ⟩ Российская армия нанесла удар по северу Украины, погибли люди

"По предварительной информации, три человека погибли, четверо получили ранения. Продолжается разбор завалов. На месте работают все необходимые службы", - сообщили в администрации.

В результате нападения были разрушены жилые дома и мастерская сельскохозяйственной компании.

Новостной Telegram-канал "СУМЫ" сообщает, что удар был нанесен по селам Юнаковка и Николаевка и поселку Хотень. Николаевка расположена примерно в 40 км от границы. Российская сторона не комментировала эти сообщения.

⚡️ Russia drops 7 guided aerial bombs on Sumy region.



Currently, 3 people were killed, 4 people were injured.



📸 Sumy Regional Administration pic.twitter.com/BuY6xj204Z — UNITED24 Media (@United24media) February 9, 2024

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