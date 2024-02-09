Новый главнокомандующий ВСУ: Украина должна изменить методы ведения войны

58-летний Сырский на этой неделе сменил на посту главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, который возглавлял борьбу с российской армией с начала повторного вторжения в феврале 2024 года.

Опытному генералу на новой должности приходится решать бесчисленное множество проблем, не последняя из которых - тысячекилометровая линия фронта, которая уже больше года остается практически неизменной.

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения войны позволят нам добиться успеха на этом пути", - заявил Сырский в социальных сетях. Он подчеркнул, что армия нуждается в "четком и детальном планировании" "с учетом потребностей фронта в новейших вооружениях, поставляемых международными партнерами".

Сырский принял командование армией в тот момент, когда существует неопределенность относительно того, какие ресурсы будут доступны Украине, а Россия подстраивает свою экономику под нужды войны, увеличивая производство и рекрутируя новых солдат.

Несмотря на свои успехи на поле боя, Сырский не стал национальным героем, как Залужный, и ему приписывают безразличие к военным потерям. В своем заявлении в социальных сетях Сырский словно пытался опровергнуть приписываемый ему статус, заявив, что "жизни и благополучие солдат всегда были и остаются главной ценностью украинской армии".

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