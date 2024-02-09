Пт, 9.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Может быть, пришло время изменить отношение": Эдгар Ринкевич о кондукторе, который хотел высадить ребенка

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новый электропоезд
Новый электропоезд Фото: Sintija Zandersone/LETA

Президент страны Эдгар Ринкевич отреагировал на историю, которая была опубликована в соцсети X, когда кондуктор Pasažieru vilciens угрожал, что высадит ребенка из поезда. 

Пользователь соцсети Х с ником Микс Микельсонс написал, что посадил всех троих своих детей в поезд для поездки за город.

"Билеты были куплены со скидкой 3+. Контролер потребовал показать отдельную карточку 3+ на каждого ребенка. Самый младший ее не взял. Сопли, слезы и т. д. Брату удалось купить полный билет. Преступление века предотвращено", - написал Микс.

На вопрос, пришлось бы младшему ребенку выходить из поезда, если бы его брат не купил полный билет, мужчина написал, что кондуктор действительно так сказал.

Реагируя на инцидент, президент страны Эдгар Ринкевич сказал, что "конечно, это не "вопрос президентского уровня", как многие скажут, но чисто по-человечески хотелось бы услышать объяснение от ViVi".

"Может быть, пришло время изменить отношение", - сказал президент.

Представитель Pasažieru vilciens сообщила RUS TVNET, что компания приносит извинения за инцидент.

"Приносим искренние извинения! Поездка не должна была сопровождаться слезами. Просим родителей напомнить детям о документах, которые нужно брать с собой. Мы еще раз обсудим с кондукторами действия в этом и подобных случаях. Хотя правилами предусмотрен порядок проверки документов, дети в приоритете", - сообщила Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх