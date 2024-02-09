"Может быть, пришло время изменить отношение": Эдгар Ринкевич о кондукторе, который хотел высадить ребенка

Пользователь соцсети Х с ником Микс Микельсонс написал, что посадил всех троих своих детей в поезд для поездки за город.

"Билеты были куплены со скидкой 3+. Контролер потребовал показать отдельную карточку 3+ на каждого ребенка. Самый младший ее не взял. Сопли, слезы и т. д. Брату удалось купить полный билет. Преступление века предотвращено", - написал Микс.

На вопрос, пришлось бы младшему ребенку выходить из поезда, если бы его брат не купил полный билет, мужчина написал, что кондуктор действительно так сказал.

Tā esot teikts, būšot jākāpj ārā 🤷‍♂️ — Jēkabs Tramda (@MiksMikelsons) February 9, 2024

Реагируя на инцидент, президент страны Эдгар Ринкевич сказал, что "конечно, это не "вопрос президентского уровня", как многие скажут, но чисто по-человечески хотелось бы услышать объяснение от ViVi".

"Может быть, пришло время изменить отношение", - сказал президент.

Представитель Pasažieru vilciens сообщила RUS TVNET, что компания приносит извинения за инцидент.

"Приносим искренние извинения! Поездка не должна была сопровождаться слезами. Просим родителей напомнить детям о документах, которые нужно брать с собой. Мы еще раз обсудим с кондукторами действия в этом и подобных случаях. Хотя правилами предусмотрен порядок проверки документов, дети в приоритете", - сообщила Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.

Šis, protams, nav “prezidenta līmeņa jautājums”, kā daudzi teiks, bet tīri cilvēciski es gribētu dzirdēt @ViviVilciens skaidrojumu. Varbūt laiks pamainīt attieksmi https://t.co/aZBZ0roDfV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 9, 2024

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