В разговоре с этим изданием Сырский резко комментирует эти слухи: «Армия вне политики. Так должно быть, и того же требует закон».

«Тот, кто писал о зависти или ревности Сырского к Залужному, просто не знает Сырского. У этого человека просто другая прошивка психики», — говорит Би-би-си знакомый нового главкома ВСУ.

Тем не менее в киевских околовластных кругах ходят слухи о хорошем отношении Зеленского к Сырскому лично — на этот актив, говорят, еще с весны 2022 года не мог рассчитывать Валерий Залужный.

Собственно, одной из главных проблем нового главкома на должности станет заочная конкуренция с отправленным в отставку предшественником. Уже сейчас украинские наблюдатели прогнозируют: на каждом шагу, удачном или неудачном, его будут сравнивать с Валерием Залужным. И сравнение это, очень вероятно, будет не в пользу Сырского — мол, «при Залужном такого не было» — особенно в свете того, что масштабного прорыва в военных действиях, которые могли бы резко поднять популярность нового главкома, вроде не ожидается, а Украина стоит на пороге не особо популярного в обществе усиления мобилизации.

Зеленский и Сырский после освобождения Изюма Фото: Getty Images