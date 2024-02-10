В России создадут черный список YouTube-блогеров

Общественная палата (ОП) России ведет работу над созданием черного списка российских YouTube-блогеров, отказывающихся работать на российских площадках. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, власти намерены опубликовать список, поскольку в него войдут "люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры". Первая часть списка будет посвящена блогерам, которые работают на детскую аудиторию, сообщил Малькевич. "При этом многие авторы сами несовершеннолетние. Здесь предстоит разобраться - они ли ведут эти каналы или за них это делают их родители или опекуны", - сказал он.

Блогеров принудят переходить на российские площадки

Малькевич назвал список частью программы по "стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети", которую запускает ОП. "В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность", - заявил представитель Общественной палаты.

После начала вторжения РФ в Украину в России стали активней обсуждать возможную блокировку YouTube. Правозащитники и аналитики с этой области считают, что платформа будет оставаться доступным на территории России пока готовятся альтернативные площадки в виде VK и Rutube, полностью подконтрольные российским властям.