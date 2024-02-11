"Мы здесь уже как свои": Лиза из Харькова о жизни в Даугавпилсе

Тогда они с мамой переехали в Даугавпилс, где Лизе нравится. Было несколько неприятных моментов с местными, которые упрекали Лизу в том, что она с мамой приехала в Латвию, а потому тут якобы масло дорожает. Но на такие вещи девушка внимание не обращает.

В Даугавпилсе Лиза работает, учится онлайн на втором курсе украинского института и продолжает совершенствовать свой латышский язык: "В меня поверили. Дали ответственность за свою работу. Я очень счастлива, что с работой получилось именно так".

Лиза из Харькова Фото: Кадр из видео

Лиза отмечает и особенности местного менталитета. Он просто другой: "Здесь обычно празднуют все праздники в узком семейном кругу".

О будущем она пока не думает: "Каких-либо глобальных планов я не строю, но, пока я работаю и учусь в Латвии, я хочу выучить латышский язык. Я не знаю, насколько долгим будет мое пребывание именно здесь... Мне здесь, в принципе, нравится - комфорт, есть стабильность".

"Мы здесь уже как свои. Нас очень хорошо принимают. Мы здесь обрели новых друзей, поддержку. Это очень приятно, что нашлись люди, которые поняли и поддержали. Надеюсь, никто не будет больше в такой ситуации. Но я очень рада, что Латвия подарила таких прекрасных людей", - резюмирует Лиза.

Видео: Лиза из Харькова в проекте "Мы здесь"

Лиза Насвит - очередная героиня проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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