"Мы здесь уже как свои": Лиза из Харькова о жизни в Даугавпилсе

"Мы сидели и просто молились", - вспоминает 18-летняя Лиза Насвит первые бомбежки родного Харькова. На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину она была в выпускном классе. Спасение от войны Лиза вместе с мамой нашла в Латвии. Ее историю рассказывает портал "Чайка".
Лиза Насвит признается, что до войны она никогда не ощущала притеснений в Украине из-за того, что она говорит по-русски. Да, после 2014 года в школах немного изменилась учебная программа, но все равно некоторые предметы оставались на русском. "Просто объясняли, что если ты в Украине - ты должен знать украинский язык", - вспоминает она.
Лиза с мамой сначала уезжать не хотели. Но после того, что случилось в Буче, папа настоял, чтобы они с мамой выехали. О Латвии она знала, что тут есть Рига, это балтийская страна, пережившая оккупацию.
Девушка не скрывает, что была удивлена тем, что так много людей в Латвии знают русский язык: "Так много русскоязычных. Я думала, что только у нас общаются на русском и в Российской Федерации". Это помогло им с мамой в первое время освоиться, но Лиза намерена выучить латышский язык до разговорного уровня.
В Латвию они попали случайно. Сначала оказались в Резекне, где прожили три месяца, но Лиза там не прижилась. Был момент, когда они задумались о возвращении в Украину: "Был момент, мы заказали билеты домой. И в этот же день у нас прямо возле нашего дома ударило, был прилет".
Тогда они с мамой переехали в Даугавпилс, где Лизе нравится. Было несколько неприятных моментов с местными, которые упрекали Лизу в том, что она с мамой приехала в Латвию, а потому тут якобы масло дорожает. Но на такие вещи девушка внимание не обращает.
В Даугавпилсе Лиза работает, учится онлайн на втором курсе украинского института и продолжает совершенствовать свой латышский язык: "В меня поверили. Дали ответственность за свою работу. Я очень счастлива, что с работой получилось именно так".
Лиза отмечает и особенности местного менталитета. Он просто другой: "Здесь обычно празднуют все праздники в узком семейном кругу".
О будущем она пока не думает: "Каких-либо глобальных планов я не строю, но, пока я работаю и учусь в Латвии, я хочу выучить латышский язык. Я не знаю, насколько долгим будет мое пребывание именно здесь... Мне здесь, в принципе, нравится - комфорт, есть стабильность".
"Мы здесь уже как свои. Нас очень хорошо принимают. Мы здесь обрели новых друзей, поддержку. Это очень приятно, что нашлись люди, которые поняли и поддержали. Надеюсь, никто не будет больше в такой ситуации. Но я очень рада, что Латвия подарила таких прекрасных людей", - резюмирует Лиза.
Видео: Лиза из Харькова в проекте "Мы здесь"
Лиза Насвит - очередная героиня проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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