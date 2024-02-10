Самый молодой член Сената Оссофф подчеркнул, что в последние месяцы провел «значительное количество времени с президентом» и считает Байдена проницательным, сосредоточенным и эффективным человеком.

Сенатор Крис Ван Холлен от Мэриленда на пресс-конференции в пятницу назвал Байдена «вдумчивым и опытным».

По его словам, демократы по-прежнему «абсолютно уверены» в президенте: «Мы хотим поддерживать того, кто понимает, что нужно этой стране».

Представители Республиканской партии в свою очередь говорят, что замечания Хура добавляют опасений в том, что Байден не может выполнять функции президента.

«Он делает все, что в его силах, но его силы начинают вызывать у меня беспокойство», — сказал Би-би-си сенатор от Северной Каролины Том Тиллис.

«Мне не важно, 78 вам лет или 178, если вы собираетесь стать лидером свободного мира, вы должны на 100% показывать свою лучшую игру», — сказал Тиллис, который считается умеренным республиканцем.

Обеспокоенность по поводу возраста Байдена является «постоянной проблемой» для его предвыборной кампании, заявил Би-би-си Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии.

Опросы показывают, что Трамп не сталкивается с такой же критикой со стороны избирателей по поводу своего возраста, несмотря на то, что тоже допускает ошибки и оговорки в ходе предвыборной кампании.

В последние месяцы и Байден, и Трамп во время публичных выступлений, несколько раз путали имена мировых лидеров и американских политиков.