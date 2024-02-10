Германия в поисках RAF: террористы-ленинисты скрываются уже несколько десятилетий

Немецкая полиция вновь обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о трех членах крайне левой террористической группировки "Фракция Красной Армии" (RAF), которых спецслужбы не могут поймать уже несколько десятилетий.
Трое беглых преступников - Даниэла Клетте, Эрнст Фолькер Шауб и Буркхард Гарвег - представляют третье и последнее поколение RAF. Немецкая полиция и прокуратура запросили любую информацию об их местонахождении.
Власти полагают, что трое подозреваемых жили в Германии с 1999 по 2016 год, и по крайней мере один из них поддерживал контакты в Германии. Их подозревают как минимум в 12 вооруженных ограблениях за этот период, включая попытку вооруженного ограбления автомобиля недалеко от Бремена в июне 2016 года. На месте происшествия были обнаружены следы ДНК подозреваемых.
RAF, также известные как банда Баадер-Майнхоф в честь своих основателей, потрясли политическую систему Западной Германии в 1970-х годах серией политически мотивированных убийств.
В 1977 году террористы убили федерального прокурора Зигфрида Бубака и главу "Дрезденского банка" Юргена Понто, а также похитили, а затем убили промышленника Ханнса Мартина Шлейера. Волна насилия 1977 года вошла в историю под названием "Немецкая осень".
В 1998 году RAF официально объявило о своей самоликвидации. Большинство основателей группы умерли в тюрьме. Хорст Малер, единственный выживший основатель RAF, сейчас перешел в лагерь правых экстремистов и известен как отрицатель Холокоста.
Ernst-Volker Staub, Daniela Klette und Burkhard Garweg gehören zu den meistgesuchten #Verbrecher:innen Europas. Die Staatsanwaltschaft #Verden weitet nun die #Öffentlichkeitsfahndung aus. #RAFhttps://t.co/7XpFDYexbB— SAT.1 REGIONAL (@sat1regional) February 9, 2024
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