Германия в поисках RAF: террористы-ленинисты скрываются уже несколько десятилетий

Трое беглых преступников - Даниэла Клетте, Эрнст Фолькер Шауб и Буркхард Гарвег - представляют третье и последнее поколение RAF. Немецкая полиция и прокуратура запросили любую информацию об их местонахождении.

Власти полагают, что трое подозреваемых жили в Германии с 1999 по 2016 год, и по крайней мере один из них поддерживал контакты в Германии. Их подозревают как минимум в 12 вооруженных ограблениях за этот период, включая попытку вооруженного ограбления автомобиля недалеко от Бремена в июне 2016 года. На месте происшествия были обнаружены следы ДНК подозреваемых.

RAF, также известные как банда Баадер-Майнхоф в честь своих основателей, потрясли политическую систему Западной Германии в 1970-х годах серией политически мотивированных убийств.

В 1977 году террористы убили федерального прокурора Зигфрида Бубака и главу "Дрезденского банка" Юргена Понто, а также похитили, а затем убили промышленника Ханнса Мартина Шлейера. Волна насилия 1977 года вошла в историю под названием "Немецкая осень".

В 1998 году RAF официально объявило о своей самоликвидации. Большинство основателей группы умерли в тюрьме. Хорст Малер, единственный выживший основатель RAF, сейчас перешел в лагерь правых экстремистов и известен как отрицатель Холокоста.

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