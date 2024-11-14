Бывший полицейский в Земгале придумал креативный способ борьбы с нарушителями границ его частной собственности: он закопал доски с гвоздями в траву на обочине муниципальной дороги, которая проходит вдоль его территории, сообщает в четверг, 14 ноября, программа Bez Tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ Доски с гвоздями на обочине - экс-полицейский в Земгале изобретательно борется с нарушителями его покоя
Житель Бауского края Роланд ехал в гости к другу, когда заметил, что у него проколоты шины. Он вспомнил, что в одном месте ему пришлось немного проехать по обочине, потому что на дороге были большие насыпи, и отправился на тот участок, чтобы посмотреть, что стало причиной повреждения шин. Там он обнаружил вкопанные в землю доски с гвоздями.
Мужчина сообщил о случившемся в полицию, подал заявление, и полицейские зафиксировали все на фотографиях.
"Недавно мне позвонил следователь и сказал, что улик очень мало и ничего нельзя сделать. Я удивлен, что эти острые предметы все еще находятся в земле", - сказал Роланд в интервью программе.
Много лет проработавший в полиции Айнар Станкевич на встрече с командой Bez Tabu не скрывал, что вкопал эти доски возле своей территории, а также сделал импровизированных "лежачих полицейских". Программа отмечает, что сам бывший полицейский прямо во время съемок совершил правонарушения: на машине, которой он управлял, не были включены дневные ходовые огни, а сам он не был пристегнут ремнем безопасности.
"Я на своей частной территории ставлю то, что хочу. Я ничего не нарушил. Два метра от середины дороги - это зона дороги, а дальше начинается моя собственность. Если кто-то съезжает с дороги и заезжает на мою территорию, где прокалывает шину, я могу принять меры против него за то, что он заехал на мою территорию", - сказал Станкевич.
Сравнительно недавно местные власти решили улучшить муниципальную дорогу, проходящую мимо дома Айнара. В результате интенсивность движения на ней увеличилась, что стало мешать ему наслаждаться тишиной.
Кроме того, как утверждает Станкевич, водители, превышающие скорость, подвергают опасности его детей. "Мою дочь дважды чуть не сбили здесь. Я давно прошу самоуправление установить знаки ограничения скорости, и когда это будет сделано, здесь станет безопаснее", - заявил он.
В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что размещать острые предметы рядом с дорогой опасно.
"Очевидно, что если вы управляете автомобилем и не знаете, что на обочине есть такой предмет, то, наехав на него, вы можете попасть в аварийную ситуацию. Мы призываем людей даже на своей территории не размещать опасные предметы", - сказал представитель CSDD.
В свою очередь, присяжный адвокат Янис Беровскис сообщил журналистам, что за такие помехи дорожному движению виновнику может быть вменена административная ответственность: штраф от 70 до 350 евро.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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