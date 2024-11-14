Видео Доски с гвоздями на обочине - экс-полицейский в Земгале изобретательно борется с нарушителями его покоя

"Я на своей частной территории ставлю то, что хочу. Я ничего не нарушил. Два метра от середины дороги - это зона дороги, а дальше начинается моя собственность. Если кто-то съезжает с дороги и заезжает на мою территорию, где прокалывает шину, я могу принять меры против него за то, что он заехал на мою территорию", - сказал Станкевич.

Сравнительно недавно местные власти решили улучшить муниципальную дорогу, проходящую мимо дома Айнара. В результате интенсивность движения на ней увеличилась, что стало мешать ему наслаждаться тишиной.

Кроме того, как утверждает Станкевич, водители, превышающие скорость, подвергают опасности его детей. "Мою дочь дважды чуть не сбили здесь. Я давно прошу самоуправление установить знаки ограничения скорости, и когда это будет сделано, здесь станет безопаснее", - заявил он.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что размещать острые предметы рядом с дорогой опасно.

"Очевидно, что если вы управляете автомобилем и не знаете, что на обочине есть такой предмет, то, наехав на него, вы можете попасть в аварийную ситуацию. Мы призываем людей даже на своей территории не размещать опасные предметы", - сказал представитель CSDD.

В свою очередь, присяжный адвокат Янис Беровскис сообщил журналистам, что за такие помехи дорожному движению виновнику может быть вменена административная ответственность: штраф от 70 до 350 евро.

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