Главное за 14 ноября В Латвии выпал снег, рижанам обещают налоговые льготы и концерт группы "Молчат дома"

В среду на севере Польши была открыта база противоракетной обороны США, изначально предназначенная для защиты Запада от угроз с Ближнего Востока, сообщает AFP.

Россия будет использовать зиму как оружие и стремиться уничтожить энергосистему Украины, поэтому все должны увеличить поддержку Украины, обеспечив ее в том числе противовоздушной ракетной обороной для защиты критической инфраструктуры, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Адажи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В столице Бразилии в среду, 13 ноября, произошли два взрыва у здания Верховного суда, в результате второго из них погиб мужчина со взрывчаткой, пытавшийся проникнуть в здание, сообщили должностные лица.

12-й турнир престижного покерного турнира в Монте-Карло Triton Poker 2024 выиграл эстонский покерист Владимир Корзинин, заработавший за первое место 4 350 000 долларов США, сообщает Rus.Postimees.

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