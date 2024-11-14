Этот четверг оказался первым снежным днем - пока еще только в отдельных районах страны. Произошли и другие интересные события: некоторым рижанам пообещали налоговые льготы на необычных условиях, CSDD объяснила, почему повышает цены на свои услуги, а зарубежные СМИ заподозрили, что Украина может создать атомную бомбу. Об этих и других новостях четверга, 14 ноября, рассказываем в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 14 ноября ⟩ В Латвии выпал снег, рижанам обещают налоговые льготы и концерт группы "Молчат дома"
Новости Латвии:
С 2025 года владельцы частных зданий в Риге смогут получить налоговые льготы, если оборудуют в своих домах убежища на случай чрезвычайных ситуаций. Это нововведение анонсировала вице-мэр Риги Линда Озола в передаче "Домская площадь", сообщает портал LSM+.
По информации синоптиков, в четверг, 14 ноября, в восточной части страны ожидается снег. Как сообщили порталу TVNET читатели, местами, например, в Алуксне снег уже идет. Государственная полиция напоминает водителям об осторожной езде - необходимо избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем и выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) со следующего года повышает цены на свои услуги, сообщает издание Ir.
Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела против международной преступной группы, которая в крупных объемах подделывала стиральный порошок Ariel, сообщили агентству LETA в полиции.
Преждевременно скончался бывший латвийский хоккеист Аугуст Валдис Василенок, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
За рубежом:
Украина может всего за несколько месяцев создать простейшую атомную бомбу в случае, если избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать Киеву военную помощь. Об этом сообщает в среду, 13 ноября, британская газета The Times со ссылкой на доклад, подготовленный для Минобороны Украины. МИД Украины сообщение The Times опровергает.
В среду на севере Польши была открыта база противоракетной обороны США, изначально предназначенная для защиты Запада от угроз с Ближнего Востока, сообщает AFP.
Россия будет использовать зиму как оружие и стремиться уничтожить энергосистему Украины, поэтому все должны увеличить поддержку Украины, обеспечив ее в том числе противовоздушной ракетной обороной для защиты критической инфраструктуры, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Адажи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В столице Бразилии в среду, 13 ноября, произошли два взрыва у здания Верховного суда, в результате второго из них погиб мужчина со взрывчаткой, пытавшийся проникнуть в здание, сообщили должностные лица.
12-й турнир престижного покерного турнира в Монте-Карло Triton Poker 2024 выиграл эстонский покерист Владимир Корзинин, заработавший за первое место 4 350 000 долларов США, сообщает Rus.Postimees.
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