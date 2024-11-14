Фото Силиня рассчитывает на НАТО в укреплении обороны Латвии

США - неотъемлемая часть НАТО

Демонстрация учений Resolute warrior 2024 прошла без военнослужащих США. На вопрос, является ли это доказательством того, что НАТО способно обойтись без США, генсек НАТО подчеркнул, что США являются неотъемлемой частью и страной-основателем НАТО, которая не состоит в альянсе, чтобы не повторять исторических ошибок.

Галерея: Марк Рютте посещает Адажскую военную базу

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что США были, есть и будут незаменимым партнером для Европы, но всем ясно, что оборону и безопасность надо укреплять. Необходимо увеличить не только расходы на оборону, но и мобилизовать оборонную промышленность. По словам президента, альянс должен быть готов ко всевозможным гибридным вызовам, с которыми страны уже не раз сталкивались и еще столкнутся. Ринкевич выразил надежду, что продолжится присутствие США в этой части Европы и в Европе в целом.

На вопрос, может ли приглашение Украине присоединиться к альянсу стать элементом достижения мирового соглашения с Россией, Рютте ответил, что решение о начале переговоров о вступлении в НАТО и переговоров с Россией о прекращении войны принимает украинское правительство и, по мнению Рютте, оно должно принять эти решения с позиций силы. Поэтому необходимо продолжать поставлять Украине оборонную помощь, чтобы обеспечить, чтобы украинцы могли сделать это.