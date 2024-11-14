Находящаяся в Латвии многонациональная боевая бригада НАТО мощно сигнализирует о нашем потенциале сдерживания, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, которая в четверг, 14 ноября, встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Фото ⟩ Силиня рассчитывает на НАТО в укреплении обороны Латвии
Как сообщила пресс-секретарь премьера Эдите Матусевича, в ходе встречи Силиня подчеркнула, что Латвия продолжает вложения в оборонную сферу и оказание долгосрочной поддержки Украине.
Премьер-министр и генсек НАТО на встрече обсудили укрепление безопасности и обороны Латвии и НАТО, поддержку Украины, а также сотрудничество Европейского союза и НАТО.
"Роль Латвии в НАТО за 20 лет с момента вступления в альянс стала более значимой. [..] Мы с нашей запланированной долгосрочной поддержкой Украины и решимостью увеличить вложения в оборону можем быть примером для других европейских стран.
Вместе с НАТО мы продолжим работу над модернизацией оборонной инфраструктуры и укреплением нашего потенциала обороны и сдерживания", - заявила Силиня.
Галерея: Премьер-министр Эвика Силиня встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
В четверг, 14 ноября, состоялся первый визит нового генсека НАТО Рютте в Латвию. Вместе с ведущими должностными лицами Латвии он посетил Адажский военный полигон, где состоялась показательная демонстрация первых в Латвии полномасштабных учений многонациональной бригады Resolute warrior 2024.
Есть ли угроза от Трампа?
Поскольку это была тренировка сценария пятой статьи Североатлантического договора, генсек НАТО ответил на вопрос, каким было бы его послание европейским союзникам, обеспокоенным предыдущими высказываниями Дональда Трампа о данной статье договора НАТО и ответственности альянса.
Рютте отметил, что, находясь на посту премьер-министра Нидерландов, он работал с Трампом четыре года. По его мнению, Трамп сделает все необходимое для защиты США. Кроме того, Рютте призвал посмотреть, что происходит вокруг. Северокорейские военные активно действуют в России и помогают в реализации ее военных действий, за что Россия платит, например, ракетными технологиями, которые поставляют в Северную Корею. Рютте акцентировал внимание на том, что это прямая угроза не только Европе, но и Японии, Южной Корее и континентальной части США.
Он добавил, что Китай в обход акций поставляет России товары двойного назначения, которые помогают России в военных действиях, а Иран, в свою очередь, поставляет России беспилотники и другие технологии, за которые Россия платит Ирану, обеспечивая ему возможность продолжать негативное влияние на Ближнем Востоке и даже за его пределами.
"Россия, Китай, Северная Корея и Иран сотрудничают. США понимают, что НАТО существует не только для того, чтобы защищать Европу и США, но и для того, чтобы совместно работать и обеспечивать безопасность в Индийско-Тихоокеанском регионе, трансатлантическом регионе. Я надеюсь на сотрудничество с Трампом", - сказал Рютте.
США - неотъемлемая часть НАТО
Демонстрация учений Resolute warrior 2024 прошла без военнослужащих США. На вопрос, является ли это доказательством того, что НАТО способно обойтись без США, генсек НАТО подчеркнул, что США являются неотъемлемой частью и страной-основателем НАТО, которая не состоит в альянсе, чтобы не повторять исторических ошибок.
Галерея: Марк Рютте посещает Адажскую военную базу
Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что США были, есть и будут незаменимым партнером для Европы, но всем ясно, что оборону и безопасность надо укреплять. Необходимо увеличить не только расходы на оборону, но и мобилизовать оборонную промышленность. По словам президента, альянс должен быть готов ко всевозможным гибридным вызовам, с которыми страны уже не раз сталкивались и еще столкнутся. Ринкевич выразил надежду, что продолжится присутствие США в этой части Европы и в Европе в целом.
На вопрос, может ли приглашение Украине присоединиться к альянсу стать элементом достижения мирового соглашения с Россией, Рютте ответил, что решение о начале переговоров о вступлении в НАТО и переговоров с Россией о прекращении войны принимает украинское правительство и, по мнению Рютте, оно должно принять эти решения с позиций силы. Поэтому необходимо продолжать поставлять Украине оборонную помощь, чтобы обеспечить, чтобы украинцы могли сделать это.
Президент пояснил, что на саммите в Вашингтоне страны НАТО еще раз подтвердили, что речь идет не о том, станет ли Украина членом альянса, а о том, когда это произойдет. По его мнению, необходимо работать вместе, чтобы добиться как можно лучшего решения для Украины. Ринкевич подчеркнул, что необходимо разработать сильные гарантии безопасности.
"До сих пор моя уверенность заключалась в том, что единственной реальной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО. Можем ли мы все как союзники по НАТО договориться, потому что это консенсусное решение 32 стран-участниц, еще неизвестно, но есть страны, которые готовы работать, чтобы достичь этой цели", - сказал президент.
На вопрос, по каким вопросам страны НАТО должны договориться до саммита альянса в Гааге, Рюте ответил, что необходимо получить уверенность в том, что Украина победит, а Владимир Путин проиграет. Кроме того, нужно говорить о повышении расходов на оборону, так как 2% ВВП уже просто не хватает. Государства-участники должны будут в течение следующих месяцев обсудить оборонное производство, которое является недостаточным. По мнению Генсека НАТО, необходимо сделать больше, чтобы увеличить запасы и обеспечить готовность альянса противостоять любым вызовам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!