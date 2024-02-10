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Столтенберг: НАТО должно подготовить военную промышленность к возможной конфронтации с РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: AP/Scanpix

НАТО необходимо развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к многолетнему противостоянию с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Die Welt.

Если в Украине победит режим Владимира Путина, нельзя гарантировать, что российская агрессия не будет направлена ​​против других стран, поэтому странам НАТО необходимо быстрее развивать свою военную промышленность. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно готовиться к возможной конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

"Лучшая защита на данный момент - это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает только в том случае, если оно ведет к доверию", - сказал генеральный секретарь альянса.

По его словам, членам НАТО необходимо срочно восстановить и расширить промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить свои запасы.

Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, необходимому во время конфликта. Странам нужны соглашения с рыночными производителями вооружений, чтобы они могли увеличить производство, пояснил Столтенберг.

"Непосредственной военной угрозы в отношении какого-либо союзника не существует. В то же время мы регулярно слышим угрозы Кремля в адрес стран НАТО", - сказал Столтенберг. Вторжение России в Украину, продолжающееся почти два года, показало, что "мир в Европе нельзя воспринимать как должное", сказал он, подчеркнув важность защиты стран, входящих в альянс.

"Пока мы инвестируем в безопасность и сохраняем единство, мы будем продолжать сдерживать любую агрессию, - сказал генсек альянса. - НАТО не стремится к войне с РФ, но мы должны быть готовы к потенциально десятилетней конфронтации".

"Мы внимательно следим за действиями РФ и усилили свое присутствие в восточной части альянса", - добавил Столтенберг, также предупредив, что Россия готовит свою экономику к затяжной войне, что должно заставить страны НАТО делать больше для собственной защиты.

"Поскольку Россия направляет всю свою экономику к войне, мы тоже должны делать больше для нашей безопасности", - призвал Столтенберг. У Запада есть средства превзойти Россию как по производству, так и по инвестициям, но если НАТО не последует этому примеру, Путин окажется победителем, и это поставит под угрозу европейскую безопасность, предупредил генеральный секретарь альянса.

Министры обороны стран-членов НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля, чуть более, чем за неделю до второй годовщины российского вторжения в Украину. Ключевым моментом переговоров станет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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