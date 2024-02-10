Столтенберг: НАТО должно подготовить военную промышленность к возможной конфронтации с РФ

НАТО необходимо развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к многолетнему противостоянию с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Die Welt.
Если в Украине победит режим Владимира Путина, нельзя гарантировать, что российская агрессия не будет направлена против других стран, поэтому странам НАТО необходимо быстрее развивать свою военную промышленность. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно готовиться к возможной конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.
"Лучшая защита на данный момент - это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает только в том случае, если оно ведет к доверию", - сказал генеральный секретарь альянса.
По его словам, членам НАТО необходимо срочно восстановить и расширить промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить свои запасы.
Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, необходимому во время конфликта. Странам нужны соглашения с рыночными производителями вооружений, чтобы они могли увеличить производство, пояснил Столтенберг.
"Непосредственной военной угрозы в отношении какого-либо союзника не существует. В то же время мы регулярно слышим угрозы Кремля в адрес стран НАТО", - сказал Столтенберг. Вторжение России в Украину, продолжающееся почти два года, показало, что "мир в Европе нельзя воспринимать как должное", сказал он, подчеркнув важность защиты стран, входящих в альянс.
"Пока мы инвестируем в безопасность и сохраняем единство, мы будем продолжать сдерживать любую агрессию, - сказал генсек альянса. - НАТО не стремится к войне с РФ, но мы должны быть готовы к потенциально десятилетней конфронтации".
"Мы внимательно следим за действиями РФ и усилили свое присутствие в восточной части альянса", - добавил Столтенберг, также предупредив, что Россия готовит свою экономику к затяжной войне, что должно заставить страны НАТО делать больше для собственной защиты.
"Поскольку Россия направляет всю свою экономику к войне, мы тоже должны делать больше для нашей безопасности", - призвал Столтенберг. У Запада есть средства превзойти Россию как по производству, так и по инвестициям, но если НАТО не последует этому примеру, Путин окажется победителем, и это поставит под угрозу европейскую безопасность, предупредил генеральный секретарь альянса.
Министры обороны стран-членов НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля, чуть более, чем за неделю до второй годовщины российского вторжения в Украину. Ключевым моментом переговоров станет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!