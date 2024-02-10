Столтенберг: НАТО должно подготовить военную промышленность к возможной конфронтации с РФ

Если в Украине победит режим Владимира Путина, нельзя гарантировать, что российская агрессия не будет направлена ​​против других стран, поэтому странам НАТО необходимо быстрее развивать свою военную промышленность. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно готовиться к возможной конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

"Лучшая защита на данный момент - это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает только в том случае, если оно ведет к доверию", - сказал генеральный секретарь альянса.

По его словам, членам НАТО необходимо срочно восстановить и расширить промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить свои запасы.

Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, необходимому во время конфликта. Странам нужны соглашения с рыночными производителями вооружений, чтобы они могли увеличить производство, пояснил Столтенберг.