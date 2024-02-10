В воскресенье сохранится пасмурная погода

В воскресенье, 11 февраля, сохранится пасмурная погода, местами, в основном в Курземе и Видземе, пройдет снег и ледяной дождь, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В некоторых регионах сохранится сильное обледенение.
Ожидается слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, на северо-востоке - до -4...-6 градусов.
В Риге воскресенье будет пасмурным, утром ожидается снег и ледяной дождь, а остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха составит около 0 градусов.
Фото: Снег в Риге
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