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В воскресенье сохранится пасмурная погода

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 11 февраля 2024, 09:50
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Мост через Рижский городской канал
Мост через Рижский городской канал Фото: Ieva Čīka/LETA

В воскресенье, 11 февраля, сохранится пасмурная погода, местами, в основном в Курземе и Видземе, пройдет снег и ледяной дождь, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В некоторых регионах сохранится сильное обледенение.

Ожидается слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, на северо-востоке - до -4...-6 градусов.

В Риге воскресенье будет пасмурным, утром ожидается снег и ледяной дождь, а остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха составит около 0 градусов.

Фото: Снег в Риге

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