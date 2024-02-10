Карлсон на видео, опубликованном после 2-часового интервью, это подтвердил.

Путин регулярно приезжает на интервью и переговоры с гостями с опозданием. Это считается попыткой показать превосходство над гостями, в том числе мировыми лидерами.

Так, на встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом на саммит в Хельсинки Путин прибыл на час позже. А папу Франциска в 2015 году в Ватикане он заставил ждать 50 минут.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему американского телеканала Fox News и медийной персоне консервативного крыла Такеру Карлсону.

В нем он широко изложил свою версию истории России, которой таким образом пытается оправдать вторжение на Украину, и призвал Вашингтон признать интересы Москвы, а также убедить Украину сесть за стол переговоров.

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