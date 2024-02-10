Видео ⟩ Насильники, нарушившие запрет на приближение, должны будут носить электронные браслеты

По данным Госполиции, на 93% выросло число случаев, когда насилие грозит убийством или тяжкими телесными повреждениями: если в 2022 году было зафиксировано 111 таких случаев, то в 2023 году - уже 2014. Заметно выросло и число случаев преследования: почти на 60% по сравнению с 2022 и 2023 годами.

Решения о временной защите в прошлом году установлены против почти 4500 лиц, что на 627 случаев больше, чем в 2022 году. Но насильники нарушают эти запреты. В прошлом году по сравнению с 2022 годом число нарушений выросло на 44%: с 568 в 2022 году до 815 в 2023-м.

Недавно, благодаря быстрой реакции полиции, удалось предотвратить нападение на молодую женщину в Риге, которую пытался похитить вооруженный ножом насильник. Женщину спасли соседи, и полиция вскоре арестовала злоумышленника. Однако к каждому насильнику, которому суд ввел запрет на приближение к жертве, невозможно приставить полицейского. Именно поэтому, учитывая опыт других стран, за насильниками в Латвии начнут следить в электронном виде.