Видео ⟩ Насильники, нарушившие запрет на приближение, должны будут носить электронные браслеты

В прошлом году одной из самых актуальных тем стала проблема насилия в семье. По данным полиции, число таких деяний растет, а чаще и случаются нарушения запрета на приближение. Полиция не может всегда успевать прийти и предотвратить угрозу, поэтому в следующем году по решению судьи нарушителям запрета приближаться придется носить браслет электронного надзора, сообщает передача LTV Panorāma.
По данным Госполиции, на 93% выросло число случаев, когда насилие грозит убийством или тяжкими телесными повреждениями: если в 2022 году было зафиксировано 111 таких случаев, то в 2023 году - уже 2014. Заметно выросло и число случаев преследования: почти на 60% по сравнению с 2022 и 2023 годами.
Решения о временной защите в прошлом году установлены против почти 4500 лиц, что на 627 случаев больше, чем в 2022 году. Но насильники нарушают эти запреты. В прошлом году по сравнению с 2022 годом число нарушений выросло на 44%: с 568 в 2022 году до 815 в 2023-м.
Недавно, благодаря быстрой реакции полиции, удалось предотвратить нападение на молодую женщину в Риге, которую пытался похитить вооруженный ножом насильник. Женщину спасли соседи, и полиция вскоре арестовала злоумышленника. Однако к каждому насильнику, которому суд ввел запрет на приближение к жертве, невозможно приставить полицейского. Именно поэтому, учитывая опыт других стран, за насильниками в Латвии начнут следить в электронном виде.
"Сейчас мы планируем уже запустить процесс закупки. Я очень надеюсь, что мы сможем в следующем году начать реально использовать. Это определенные изменения, затрагивают вопрос прав человека, потому что это постоянный контроль за этими насильниками", - пояснил передаче Panorāma начальник Госполиции Арманд Рукс.
Насильники, пострадавшие лица и полиция будут в одной системе, так что браслет будет предупреждать и жертв, и полицейских, если насильник нарушит зону запрета на приближение.
"Судья при принятии решения о временной защите включает также запрет на приближение на определенное расстояние. Этот браслет имеет три пункта технической деятельности: потенциальная жертва, или пострадавший, насильник (техническое устройство позволит идентифицировать, что приближается) и третий - дежурная часть, куда уходит сигнал. Либо насильник вышел, либо снял браслет, либо отправился туда, где нельзя. Это дает время реагировать, быть на шаг впереди", - рассказал Рукс программе.
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