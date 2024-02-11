Война в Газе: Израиль готовит операцию в Рафахе и ударил по Ливану; Газа на грани голода

По данным организации, всего около 300 тысяч жителей севера Газы находятся на грани голода.

Однако израильские военные настаивают на том, что в секторе Газа «нет голода».

Служба по координации деятельности правительства Израиля на территориях Палестины (COGAT) неоднократно заявляла, что Израиль не ограничивает поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газы.

В Газе нашли мертвой пропавшую в январе девочку

Шестилетнюю девочку Хинд Раджаб, которая пропала в городе Газа в январе, нашли мертвой. Об этом стало известно в субботу, 10 февраля. Также вместе с ней погибли ее родные и двое парамедиков Красного Креста, сопровождавших ребенка.

Судя по всему, автомобиль, в котором ехала девочка, попал под огонь, который открыли израильские танки, оказавшиеся на пути следования машины.

Судя по аудиозаписи звонка Хинд в службу спасения, после стрельбы, которую вел израильский танк, в живых осталась только она. Однако звонок был позже прерван, когда стрельба возобновилась.

Сотрудники Красного Креста в субботу смогли добраться до места, где был обстрелян автомобиль с Хинд Раджаб. Ранее эта территория была недоступна для парамедиков, так как там шли бои.

Парамедики обнаружили на дороге черную Kia семьи Хинд. Все находившиеся в машине - девочка, ее тетя и дядя, трое кузенов и двое сотрудников Красного Креста - были мертвы.

В нескольких метрах от машины семьи Хинд сотрудники Красного Креста обнаружили полностью уничтоженную машину «скорой помощи», которая выехала к девочке.

Израиль ранее обвинял ХАМАС в использовании автомобилей «скорой помощи» для перевозки оружия и боевиков.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC