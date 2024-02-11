Война в Газе: Израиль готовит операцию в Рафахе и ударил по Ливану; Газа на грани голода

Израиль готовится к военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне распорядился разработать план эвакуации мирных жителей из города у границы с Египтом.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по окрестностям города Рафах, сообщает AFP. По информации Reuters, ссылающегося на медиков, в результате ударов погибли не менее 17 человек.
Нетаньяху, сообщая о проведении военной операции в городе Рафах, заявил, что Израиль не может достичь целей военной операции в секторе Газа, пока там остаются четыре батальона ХАМАС.
По словам Нетаньяху, мирные жители должны быть эвакуированы из зоны боевых действий.
При этом премьер Израиля не уточнил, куда он намеревается эвакуировать жителей южной части сектора Газа. Египет и Иордания ранее отказались принимать палестинских беженцев.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в израильском руководстве сообщило, что жителей города Рафах и его окрестностей могут переместить на север сектора Газа, сильно пострадавший от израильских ударов. На юге сектора Газа сейчас находятся в том числе мирные жители, которые до этого бежали от израильских ударов с севера Газы.
Представители ХАМАС, напавших 7 октября на Израиль и убивших более 1000 человек, предупредили, что военная операция в Рафахе может привести к тому, что погибнут или будут ранены десятки тысяч мирных жителей. Позже в субботу в ХАМАС сообщили, что в результате израильского удара по одному из жилых домов в Рафахе погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Нетаньяху, принимая решение о насильственном перемещении палестинцев с их родной земли, «переступает все красные линии».
По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в ходе военной операции Израиля в секторе Газа были убиты более 28 тысяч мирных жителей, более 67 тысяч человек были ранены.
Удар по Ливану
Израиль в субботу также нанес удар по Ливану.
Ранее Израиль ограничивался ударами по приграничной территории Ливана.
На этот раз цель располагалась в глубине ливанской территории, в 60 км от южной границы страны.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что целью удара был один из палестинцев, связанных с ХАМАС, однако он не пострадал.
В ходе удара погибли три человека, один из которых — боевик «Хезболлы». Пока власти Израиля не прокомментировали сообщения об ударе по Ливану.
Гуманитарные организации заявляют о серьезном риске массового голода в секторе Газа
Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA/БАПОР) Филипп Лаззарини говорит, что жители Рафах близки к панике. «Потому что люди не понимают, куда им идти», — говорит Лаззарини.
В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) предупредили, что очередное принуждение к эвакуации более миллиона человек на небезопасную территорию приведет к катастрофическим последствиям. Кроме того, решение израильского правительства о перемещении мирных жителей на сильно пострадавшую и небезопасную территорию правозащитники назвали незаконным.
Президент США Джо Байден в минувший четверг назвал ответ Израиля на нападение боевиков ХАМАС 7 октября чрезмерным. По словам американского лидера, Вашингтон не поддержит военную операцию в Рафахе, если она будет реализована без реального обеспечения безопасности мирного населения.
Врачи и сотрудники гуманитарных организаций пытаются обеспечить самым необходимым жителей севера Газы, которые бежали от израильских ударов на юг. Многие из них живут в палатках и под тентами на границе, буквально у барьера, отделяющего сектор Газа от Египта.
Как рассказали Би-би-си мирные жители, оставшиеся на севере сектора Газа, они, в том числе и дети по несколько дней остаются без еды, поскольку Израиль практически перестал пропускать гуманитарные конвои в сектор Газа. Многие жители перемалывают корм для домашних животных в «муку», чтобы приготовить еду, но сейчас и запасы корма фактически истощились.
В секторе Газа также фактически не работает система водоснабжения. Люди «откапывают» водопроводные трубы, пытаясь таким образом добыть воду. Однако эта вода чаще всего загрязнена и небезопасна для питья.
По данным ООН, в Газе растет число детей младшего возраста, страдающих от недоедания. Для 15% живущих в Газе детей младшего возраста недоедание сейчас представляет серьезную угрозу для их здоровья и жизни.
По словам главы палестинского подразделения Всемирной программы продовольствия ООН Мэттью Холлингворта, существует очень серьезный риск голода в секторе Газа.
По данным организации, всего около 300 тысяч жителей севера Газы находятся на грани голода.
Однако израильские военные настаивают на том, что в секторе Газа «нет голода».
Служба по координации деятельности правительства Израиля на территориях Палестины (COGAT) неоднократно заявляла, что Израиль не ограничивает поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газы.
В Газе нашли мертвой пропавшую в январе девочку
Шестилетнюю девочку Хинд Раджаб, которая пропала в городе Газа в январе, нашли мертвой. Об этом стало известно в субботу, 10 февраля. Также вместе с ней погибли ее родные и двое парамедиков Красного Креста, сопровождавших ребенка.
Судя по всему, автомобиль, в котором ехала девочка, попал под огонь, который открыли израильские танки, оказавшиеся на пути следования машины.
Судя по аудиозаписи звонка Хинд в службу спасения, после стрельбы, которую вел израильский танк, в живых осталась только она. Однако звонок был позже прерван, когда стрельба возобновилась.
Сотрудники Красного Креста в субботу смогли добраться до места, где был обстрелян автомобиль с Хинд Раджаб. Ранее эта территория была недоступна для парамедиков, так как там шли бои.
Парамедики обнаружили на дороге черную Kia семьи Хинд. Все находившиеся в машине - девочка, ее тетя и дядя, трое кузенов и двое сотрудников Красного Креста - были мертвы.
В нескольких метрах от машины семьи Хинд сотрудники Красного Креста обнаружили полностью уничтоженную машину «скорой помощи», которая выехала к девочке.
Израиль ранее обвинял ХАМАС в использовании автомобилей «скорой помощи» для перевозки оружия и боевиков.
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