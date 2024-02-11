Три человека погибли в пожарах под Екабпилсом и в Аугшдаугавском крае

В 14:14 в VUGD поступило сообщение о том, что из окна одноэтажного жилого дома в Аугшдаугавском крае идет дым. Прибыв на место происшествия и обследовав здание, пожарные обнаружили двух погибших. В доме горела одна из комнат площадью 15 квадратных метров.

Около 22:00 пожарная служба получила информацию от проезжавшего мимо водителя о том, что в Екабпилсском крае недалеко от дороги видны языки пламени. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горят два здания площадью 45 квадратных метров и уже обрушилась крыша. Во время тушения были обнаружены останки погибшего.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в авариях пострадали два человека, сообщает Государственная полиция. Обе аварии с пострадавшими произошли в Рижском регионе.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 410 протоколов, в том числе 169 за превышение скорости и 10 за агрессивное вождение.

Девять водителей в минувшие сутки были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них находились в состоянии сильного опьянения, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.

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