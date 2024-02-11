У границы с РБ больше не будет применяться режим усиленной охраны

В связи с давлением нелегальной иммиграции усиленный пограничный режим действовал на территориях вдоль белорусской границы до 10 февраля.

Учитывая давление нелегальной иммиграции со стороны Беларуси, правительство с середины сентября 2023 года решило приостановить работу пункта пропуска в Силене,

и его работа с 11 февраля возобновлена не будет.

В то же время Министерство внутренних дел заверило, что в случае резкого изменения ситуации усиленный режим охраны границы будет немедленно восстановлен.

Как сообщалось, еще осенью прошлого года в среднем за сутки предотвращалось около 100 попыток незаконного проникновения иммигрантов из Беларуси в Латвию, но за последние месяцы их число значительно сократилось. Единственная в этом году попытка незаконного пересечения границы была зарегистрирована 10 января, когда в Латвию пытались проникнуть пять человек.

В прошлом году были пресечены попытки незаконного проникновения 13 863 человек, а в 2022 году - 5286.

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