Командущий Силами обороны Эстонии Мартин Херем предполагает, что Россия глушит мобильную связь на территории Эстонии, готовясь к конфликту с НАТО. По словам Херема, в 2023 году в странах Балтии возросло количество инцидентов с помехами в работе систем спутниковой навигации Global Positioning System (GPS).

Более того, в последний месяц наблюдается особый всплеск этой активности, зафиксированный от Финляндии до Польши, а оттуда - до Черноморского региона. "Кто-то провоцирует это, и мы думаем, что это Россия", - говорит Херем, полагая, что Москва, возможно, преднамеренно устраивает помехи, проигрывая сценарии вмешательства в случае возможного будущего конфликта с НАТО.

Жители приграничных районов Эстонии постоянно попадают в зону действия российских мобильных сетей. Туристов в Сетомаа в Юго-Восточной Эстонии особенно предупреждают, что они могут случайно попасть в российскую сеть вдоль границы. Местные жители давно знают об этом риске.

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