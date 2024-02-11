Папа Франциск ответил на критику благословения однополых пар

В своем интервью Credere, копия которого была получена CNN, Папа, судя по всему, имел в виду "идеологические группы", которые избирательно применяют церковные учения и выступают исключительно против гомосексуализма.

Ватикан настаивает на том, что благословение для однополых пар - это благословение не "союза", а конкретных людей, если они того пожелают.

"Я не благословляю "однополые браки", я благословляю двух людей, которые любят друг друга, и я также прошу их молиться за меня", - сказал он священнику Дону Винченцо Витале, проводившему интервью.

"Всегда на исповеди, когда возникают такие ситуации, будь то гомосексуальные люди или повторно вступившие в брак люди, я всегда молюсь вместе с ними и даю свое благословение. Никто не должен быть лишен благословения", - сказал Папа.

Он добавил, что речь идет о людях, которые хотят стать частью церкви.

Разрешение Франциска благословлять гомосексуалистов является частью его усилий по изменению тона церкви и подхода к католикам в сообществе ЛГБТК+, хотя эти усилия встретили сопротивление в некоторых кругах.

В январе Франциск защитил свое решение разрешить священникам благословлять однополые пары в интервью итальянскому телевидению, признавая при этом, что это решение сталкивается с оппозицией в некоторых кругах церкви. Папа подтвердил, что придерживается своих убеждений, и заявил, что "Господь благословляет всех".