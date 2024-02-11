Папа Франциск ответил на критику благословения однополых пар

Папа римский Франциск ответил критикам его решения разрешить благословлять однополые пары. По мнению Папы, критики виновны в лицемерии, передает CNN.
"Никто не возмутится, если я дам благословение бизнесмену, который, возможно, эксплуатирует людей, что является худшим грехом, - заявил Папа в интервью итальянскому журналу Credere. - Возмущение начинается, когда я даю его гомосексуалисту... Это лицемерие! Мы все должны уважать друг друга".
В прошлом году 87-летний Папа в историческом документе, опубликованном 18 декабря 2023 года, уполномочил священников давать неформальные благословения парам, состоящим в "нерегулярных" союзах. Ватикан одобрил подобные благословения впервые в истории.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в церкви.
Хотя западные церкви в основном приветствовали это решение, организация, представляющая африканских епископов, заявила, что не будет давать такие благословения, потому что "не считает, что это подходит Африке", добавив, что это "внесет путаницу и будет в прямом противоречии с культурой и этикой африканских сообществ.
Папа назвал критику со стороны Африки "особым случаем", на который влияет культура, в то время как африканские епископы остаются верными Папе, несмотря на разногласия.
Громкая критика прозвучала и среди особо консервативной части церкви, состоящей из христиан из США и частично из Европы. По поводу высказанных этими людьми мнений Франциск заявил, что они "принадлежат к небольшим идеологическим группам".
В своем интервью Credere, копия которого была получена CNN, Папа, судя по всему, имел в виду "идеологические группы", которые избирательно применяют церковные учения и выступают исключительно против гомосексуализма.
Ватикан настаивает на том, что благословение для однополых пар - это благословение не "союза", а конкретных людей, если они того пожелают.
"Я не благословляю "однополые браки", я благословляю двух людей, которые любят друг друга, и я также прошу их молиться за меня", - сказал он священнику Дону Винченцо Витале, проводившему интервью.
"Всегда на исповеди, когда возникают такие ситуации, будь то гомосексуальные люди или повторно вступившие в брак люди, я всегда молюсь вместе с ними и даю свое благословение. Никто не должен быть лишен благословения", - сказал Папа.
Он добавил, что речь идет о людях, которые хотят стать частью церкви.
Разрешение Франциска благословлять гомосексуалистов является частью его усилий по изменению тона церкви и подхода к католикам в сообществе ЛГБТК+, хотя эти усилия встретили сопротивление в некоторых кругах.
В январе Франциск защитил свое решение разрешить священникам благословлять однополые пары в интервью итальянскому телевидению, признавая при этом, что это решение сталкивается с оппозицией в некоторых кругах церкви. Папа подтвердил, что придерживается своих убеждений, и заявил, что "Господь благословляет всех".
Франциск также признал, что его позиция вызвала сопротивление – африканские епископы отказываются выполнять декларацию Ватикана, некоторые епископы Восточной Европы, Латинской Америки и других стран также выразили возражения.
В декларации от 18 декабря Ватикан снова подтвердил, что брак - это пожизненный союз между мужчиной и женщиной, а также уполномочил священников благословлять однополые пары, ищущие Божьей благодати в своей жизни.
Франциск объяснил сопротивление этому тем, что епископы не до конца понимают проблему и отказываются быть открытыми к диалогу.
На вопрос, чувствует ли он себя одиноким, Папа ответил: "Вы принимаете решение, и одиночество - это цена, которую вам придется заплатить". "Иногда решения не принимаются, - сказал он. - Но в большинстве случаев, когда вы не принимаете решение, это потому, что вы его не понимаете. Опасность состоит в том, что непонимающие люди отказываются участвовать в "братской дискуссии", ожесточают свое сердце, сопротивляются и "делают некрасивые выводы". Именно это произошло с недавними решениями о благословении каждого. Господь благословляет всех".
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