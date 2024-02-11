Литовские пограничники задержали латвийца с фальшивыми украинскими правами

Литовские пограничники на границе с Латвией задержали гражданина Латвии, который при проверке документов якобы предъявил поддельное украинское водительское удостоверение, сообщает литовская погранохрана.
В среду на латвийско-литовской границе сотрудники погранслужбы остановили автомобиль Opel Zafira.
Автомобилем, маркированным государственными номерными знаками Латвии, управлял 54-летний гражданин Латвии.
Водитель Opel Zafira предъявил пограничникам документы на автомобиль, которые показались подозрительными, так как выглядели как подделка.
У этого поддельного водительского удостоверения был удивительно долгий срок годности - 30 лет.
Прокуратура Клайпедского района начала досудебное расследование. За такое преступное деяние в Литве могут наказывать лишением свободы до четырех лет.
Задержанный водитель был отпущен после допроса.
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