Вс, 11.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Литовские пограничники задержали латвийца с фальшивыми украинскими правами

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фальшивое водительское удостоверение.
Фальшивое водительское удостоверение. Фото: Asociatyvi Lauros Jurgelevičiūtės / VSAT

Литовские пограничники на границе с Латвией задержали гражданина Латвии, который при проверке документов якобы предъявил поддельное украинское водительское удостоверение, сообщает литовская погранохрана.

В среду на латвийско-литовской границе сотрудники погранслужбы остановили автомобиль Opel Zafira.

Автомобилем, маркированным государственными номерными знаками Латвии, управлял 54-летний гражданин Латвии.

Фото: Asociatyvi Lauros Jurgelevičiūtės / VSAT

Водитель Opel Zafira предъявил пограничникам документы на автомобиль, которые показались подозрительными, так как выглядели как подделка.

У этого поддельного водительского удостоверения был удивительно долгий срок годности - 30 лет.

Прокуратура Клайпедского района начала досудебное расследование. За такое преступное деяние в Литве могут наказывать лишением свободы до четырех лет.

Задержанный водитель был отпущен после допроса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх