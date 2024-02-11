Литовские пограничники задержали латвийца с фальшивыми украинскими правами

В среду на латвийско-литовской границе сотрудники погранслужбы остановили автомобиль Opel Zafira.

Автомобилем, маркированным государственными номерными знаками Латвии, управлял 54-летний гражданин Латвии.

Фото: Asociatyvi Lauros Jurgelevičiūtės / VSAT

Водитель Opel Zafira предъявил пограничникам документы на автомобиль, которые показались подозрительными, так как выглядели как подделка.

У этого поддельного водительского удостоверения был удивительно долгий срок годности - 30 лет.

Прокуратура Клайпедского района начала досудебное расследование. За такое преступное деяние в Литве могут наказывать лишением свободы до четырех лет.

Задержанный водитель был отпущен после допроса.

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