Британский король впервые появился на публике после того, как у него обнаружили рак, и поблагодарил британцев за поддержку

«Я всегда восхищался их неустанной заботой о других и преданностью своему делу, а теперь восхищаюсь еще больше благодаря моему личному опыту», — добавил он.

По словам королевы Камиллы, ее муж очень тронут письмами и сообщениями, которые приходили отовсюду Фото: Getty Images

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.

В среду он покинул Кларенс-Хаус в Лондоне и направился в свою резиденцию в Норфолке в сопровождении королевы. Его младший сын Гарри, герцог Сассекский, в тот же день прилетел из США, чтобы повидаться с отцом.

Королева ранее заявила, что ее муж «очень тронут письмами и сообщениями, которые приходили отовсюду». Выступая на мероприятии в соборе Солсбери в четверг, она сказала, что массовая поддержка была «очень ободряющей».

Принц Уильям также выразил благодарность за слова поддержки своему отцу, а также своей жене, принцессе Уэльской, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Ожидается, что она вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.

Выступая на благотворительном мероприятии по сбору средств для лондонской службы скорой помощи, принц Уильям сказал, что эти слова значат «много для всех нас».

«Можно сказать, что последние несколько недель имели по большей части „медицинскую“ направленность», — добавил он.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC