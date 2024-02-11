"Вне зависимости от того, нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте находится там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - конечно, с гарантиями безопасности", - приводит слова Орбана Die Presse.

По его мнению, если этого не произойдет, "Украина потеряет свою страну". "Россияне будут его снова, снова и снова уничтожать. Россия никогда не примет такую страну-члена ЕС и НАТО, как Украина, у своего порога. Никогда", - подчеркнул Орбан.

Он считает, что возможность интеграции Киева в эти структуры была упущена на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. По мнению Орбана, тогда "Россия была слишком слаба, чтобы блокировать расширение НАТО, охватившее Украину", а союзники не смогли достичь консенсуса.