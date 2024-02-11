Украина как страна может выжить, только если она станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО, об этом в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шиселем сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вне зависимости от того, нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, Украина на карте находится там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - конечно, с гарантиями безопасности", - приводит слова Орбана Die Presse.
По его мнению, если этого не произойдет, "Украина потеряет свою страну". "Россияне будут его снова, снова и снова уничтожать. Россия никогда не примет такую страну-члена ЕС и НАТО, как Украина, у своего порога. Никогда", - подчеркнул Орбан.
Он считает, что возможность интеграции Киева в эти структуры была упущена на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. По мнению Орбана, тогда "Россия была слишком слаба, чтобы блокировать расширение НАТО, охватившее Украину", а союзники не смогли достичь консенсуса.
"Мы совершили ошибку - у стран за пределами альянса создали впечатление, что этот вопрос не подлежит обсуждению. С Украиной договоренности, скорее всего, не было бы достигнуто, но мы, по крайней мере, выиграли бы время, чтобы придумать, как противостоять крайне конфронтационной политике России", - сказал венгерский премьер-министр.
Орбан считает, что война в Украине "абсолютно точно не закончится" в этом году. В то же время он считает, что Киев должен согласиться на перемирие, чтобы не потерять еще больше территории и не быть разбитым. По его мнению, нельзя рассчитывать на то, что ЕС предоставит достаточное количество оружия и денег, поскольку блок "не способен это сделать".
При этом Орбан подчеркнул, что Кремль не считает Киев равноценным участником переговоров. По его словам, Россия вступит в диалог по урегулированию только с США, поскольку ЕС также "недостаточно силен, чтобы воспринимать его всерьез".
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