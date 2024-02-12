В понедельник перевозчики отменили несколько автобусных рейсов по всей Латвии

В понедельник автобусные пассажирские перевозчики отменили несколько рейсов по всей Латвии, сообщает агентство LETA.
В том числе предприятие Norma-A, обеспечивающее пассажирские перевозки под брендом Ecolines, из-за плохих условий на дорогах отменило рейс Эзере - Руба - Ауце - Рига, который был запланирован на 6:50, а также рейс Рига - Вентспилс, запланированный на 8:40. В свою очередь, из-за нехватки водителей компания отменила рейс Рига - Смилтене - Гулбене - Балви, запланированный на 8:30.
Предприятие Latvijas sabiedriskais autobuss из-за нехватки водителей в понедельник отменило шесть рейсов: рейс Варпа - Баси - Кулдига (7:15), рейс центр Броцены - Салдус (7:15), рейс Салдус - Блидене - Какениеки - Биксти - Блидене (7:30), рейс Кулдига - Скрунда (7:35), рейс Скрунда - Кулдига (8:40) и рейс Приедайне - Межвалде (9:30).
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