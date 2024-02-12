В понедельник перевозчики отменили несколько автобусных рейсов по всей Латвии

В том числе предприятие Norma-A, обеспечивающее пассажирские перевозки под брендом Ecolines, из-за плохих условий на дорогах отменило рейс Эзере - Руба - Ауце - Рига, который был запланирован на 6:50, а также рейс Рига - Вентспилс, запланированный на 8:40. В свою очередь, из-за нехватки водителей компания отменила рейс Рига - Смилтене - Гулбене - Балви, запланированный на 8:30.