Изменена система обработки звонков на единый номер экстренных служб 112. Зачем и что нового?

Система обработки вызовов изменена, чтобы сократить время между звонком и прибытием экстренных служб.

"Когда случается несчастье, важно как можно быстрее оказать необходимую помощь, поэтому после нескольких лет работы завершен крупный проект, который позволит сократить необходимое экстренным службам время, чтобы прийти на помощь попавшим в беду людям. Для этого прием и обработка экстренных сообщений теперь будет осуществляться на двух уровнях", - сказал начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

Также в рамках проекта разработаны новое приложение 112 Latvija и веб-сайт 112.lv. Через приложение можно позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112, получить уведомления о потенциальных угрозах и узнать, как действовать в различных опасных ситуациях. Пользователи приложения 112 Latvia будут получать информацию о потенциально опасных ситуациях, например, красные или оранжевые предупреждения об опасных погодных условиях, проверках сирен тревоги и других происшествиях, которые требуют готовности к действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Также при звонке на единый номер вызова экстренных служб 112 через приложение 112 Latvia диспетчеры смогут определить примерное местоположение звонящего, что позволит быстрее оказать помощь в случаях, когда человек не может назвать точный адрес.

В свою очередь сайт 112.lv создан для того, чтобы информировать людей о функциях единого номера вызова экстренных служб 112 и о том, как действовать в случае различных угроз. Также на сайте будут размещаться предупреждения о потенциальных угрозах и необходимых действиях.

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