Президентом Финляндии стал Александр Стубб

После подсчета ста процентов голосов Стубб набирает 51,6 процента и становится тринадцатым президентом Финляндии. Его соперник, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, которого поддерживает партия "Зеленых", набирает 48,4 процента, сообщает Yle.

"Это самая большая честь в моей жизни. Работа президента республики - это работа, которая больше, чем человек", - говорит Стубб.

Стубб чувствует смирение, но в то же время чрезвычайно счастлив и благодарен за результат. Он отмечает, что никогда не думал, что окажется на посту президента шесть-семь лет назад, когда ушел из повседневной политики в Финляндии.

Согласно законодательству, президент избирается на шесть лет не более чем на два срока подряд.

Срок полномочий нового президента начнется 1 марта 2024 года.

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