Согласны ли зрители с жюри? Донс и его билет на "Евровидение"

Галерея: Финал Supernova-2024

Донc – опытный латвийский музыкант, выпустивший девять альбомов и неоднократно побеждавший в песенном опросе Latvijas Radio 2 Muzikālā banka, а также обладатель нескольких наград Mūzikas ierakstu gada balva. В 2021 году Донс начал сотрудничество с музыкальным издательством Universal Music Group. Музыкант известен такими синглами, как Pēdējā vēstule, Pāriet bailes и Salauzta sirds. Комментируя свою песню Hollow, музыкант выражается словами Иманта Зиедониса: "Ужасно много версий правды. Можно сбиться, если не имеешь своей".

Донс Фото: LTV/Lauris Vīksne

Музыкант Донс, победивший в финале конкурса Supernova, опубликовал видеоотчет, в котором показал, как готовился к финалу и какие эмоции он испытал после объявления результатов.

В подписи к видео Донс говорит: "Взгляд на вчерашние события! У меня самая потрясающая команда! Люблю вас всех до Луны и обратно".

"У меня уже выступили слезы", - добавил Донс.

Напомним, победитель конкурса Supernova определялся по сумме голосов зрителей и жюри. По соображениям безопасности состав конкурсного жюри будет раскрыт Латвийским телевидением в мае, когда завершится "Евровидение".

В этом году Латвия представит свою песню во втором полуфинале 9 мая. Наряду с Латвией в нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. В этом году полуфиналы "Евровидения" пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.

В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

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