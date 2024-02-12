Согласны ли зрители с жюри? Донс и его билет на "Евровидение"

На международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё Латвию будет представлять Донс, победивший в конкурсе Supernova-2024, финал которого прошел на LTV в субботу вечером.
Донс исполнил песню Hollow и обошел остальных участников по совместной оценке зрителей и жюри.
Итоги финала конкурса Supernova определялись общим рейтингом зрителей и голосованием жюри. Вот как проголосовали жюри и зрители:
- Донс – 1-е место по зрительскому голосованию (64 845 голосов), 1-е место по оценке жюри.
- Vēstules – 2-е место по зрительскому голосованию (31 477 голосов), 2-е место по оценке жюри.
- Катрина Гупало – 3-е место по зрительскому голосованию (17 739 голосов), 3-е место по оценке жюри.
- Алекс Сильверс – 4-е место по зрительскому голосованию (8285 голосов), 4-е место по оценке жюри.
- Saint Levićа – 7-е место по зрительскому голосованию (3487 голосов), 5-е место по оценке жюри.
- Эдвардс Страздиньш – 5-е место по зрительскому голосованию (7830 голосов), 8-е место по оценке жюри.
- Ecto – 6-е место по зрительскому голосованию (4915 голосов), 9-е место по оценке жюри.
- Avéi – 8-е место по зрительскому голосованию (2946 голосов), 7-е место по оценке жюри.
- Funkinbiz – 10-е место по зрительскому голосованию (1143 голоса), 6-е место по оценке жюри.
- Papīra lidmašīnas – 9-е место по зрительскому голосованию (2018 голосов), 10-е место по оценке жюри.
Галерея: Финал Supernova-2024
Донc – опытный латвийский музыкант, выпустивший девять альбомов и неоднократно побеждавший в песенном опросе Latvijas Radio 2 Muzikālā banka, а также обладатель нескольких наград Mūzikas ierakstu gada balva. В 2021 году Донс начал сотрудничество с музыкальным издательством Universal Music Group. Музыкант известен такими синглами, как Pēdējā vēstule, Pāriet bailes и Salauzta sirds. Комментируя свою песню Hollow, музыкант выражается словами Иманта Зиедониса: "Ужасно много версий правды. Можно сбиться, если не имеешь своей".
Музыкант Донс, победивший в финале конкурса Supernova, опубликовал видеоотчет, в котором показал, как готовился к финалу и какие эмоции он испытал после объявления результатов.
В подписи к видео Донс говорит: "Взгляд на вчерашние события! У меня самая потрясающая команда! Люблю вас всех до Луны и обратно".
"У меня уже выступили слезы", - добавил Донс.
Напомним, победитель конкурса Supernova определялся по сумме голосов зрителей и жюри. По соображениям безопасности состав конкурсного жюри будет раскрыт Латвийским телевидением в мае, когда завершится "Евровидение".
В этом году Латвия представит свою песню во втором полуфинале 9 мая. Наряду с Латвией в нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.
В этом году полуфиналы "Евровидения" пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.
В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".
Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.
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