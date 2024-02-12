Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

По соображениям безопасности трем гражданам России отказано во въезде в Латвию (1)

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пограничники на латвийско-белорусской границе
Пограничники на латвийско-белорусской границе Фото: Zane Bitere/LETA

За последние три дня трем гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).

В минувшие выходные дни пограничники не выявили попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности в сотрудничестве с ГПО осуществляет усиленный контроль въезжающих в Латвию иностранцев на восточной границе.

В основном во въезде в Латвию отказывают иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своими действиями и заявлениями поддерживают агрессию и интересы России, а также вовлечены в различные преступные действия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх