В минувшие выходные дни пограничники не выявили попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности в сотрудничестве с ГПО осуществляет усиленный контроль въезжающих в Латвию иностранцев на восточной границе.

В основном во въезде в Латвию отказывают иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своими действиями и заявлениями поддерживают агрессию и интересы России, а также вовлечены в различные преступные действия.

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