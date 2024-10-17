Израиль подтвердил, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

Однако израильская армия говорит, что нанесла «точечный удар» по месту, где проводилось совещание боевиков ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад».

Синвар возглавил политбюро ХАМАС в августе этого года, после того, как в Тегеране в результате взрыва погиб предыдущий лидер организации Исмаил Хания. До этого Синвар руководил политбюро ХАМАС в секторе Газа.

Би-би-си подробно рассказывала, кто такой Яхья Синвар здесь.

Наряду с другими лидерами ХАМАС, Израиль считает Синвара ответственным за рейд 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200.

«Решение об этом отвратительном нападении принимал Яхья Синвар, — заявлял начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. — Поэтому он и все его подчиненные — покойники».

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«Мясник из Хан-Юниса»: кто такой Синвар

61-летний Синвар, широко известный под именем Абу Ибрагим, родился и вырос в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре после окончания Исламского университета примкнул к группировке «Братья-мусульмане».

Фото: Reuters

Впервые израильтяне арестовали Синвара в 1982 году в возрасте 19 лет за «исламистскую деятельность», второй раз — в 1985 году. Примерно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

Через два года после основания в 1987 году движения ХАМАС он создал организацию внутренней безопасности «Аль-Мажд», которая приобрела печальную известность, выслеживая и убивая всех подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.