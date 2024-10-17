Госдума РФ одобрила законопроект о запрете "пропаганды чайлдфри"

Столкнувшись со старением населения и низким уровнем рождаемости, Москва пытается предотвратить демографический спад, угрожающий ее экономическому будущему. Демографический кризис еще больше обострился в результате вторжения России в Украину.

Законодатели одобрили законопроект о запрете пропаганды "отказа от деторождения" единогласно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "сегодня идет война на идеологическом фронте".

Законопроект распространяется на публичные материалы, как в Интернете, так и в СМИ, рекламе и фильмах. Нарушения наказываются штрафами в размере до 400 000 рублей (3690 евро) для физических лиц и до пяти миллионов рублей для компаний. В законопроект также включено положение о выдворении иностранцев.

Законопроект внесет изменения в существующий закон, который уже запрещает любую информацию, пропагандирующую ЛГБТК-отношения или смену пола.

Более 22% российских пар не имеют детей, заявила Эльвира Аиткулова, один из авторов законопроекта. "Манипулятивные технологии" убеждают россиян, что "отсутствие детей - это норма", добавила она.

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