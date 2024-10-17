Нарушения ПДД и недостаточное знание госязыка: за что штрафовали депутатов Сейма?

С апреля по сентябрь этого года к административной ответственности были привлечены в общей сложности восемь депутатов 14-го Сейма.

Эдвин Шноре (Национальное объединение) привлечен к административной ответственности за агрессивное вождение.

Депутат Чеслав Батня ("Объединенный список") привлечен к административной ответственности за то, что остановил свой автомобиль в неположенном месте.

Анита Браковска (Союз зеленых и крестьян) привлечена к административной ответственности за превышение скорости.

На евродепутата Ефимия Клементьева ("За стабильность") наложено административное взыскание за то, что он не использовал государственный зык в той мере, в какой это необходимо для выполнения его профессиональных и служебных обязанностей.

К административной ответственности привлечен Андрис Кулбергс ("Объединенный список") за нарушение установленного порядка организации и проведения митингов, шествий и пикетов, а также за превышение скорости.

Лейла Расима ("Прогрессивные") привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, и за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства при его использовании в дорожном движении.

К административной ответственности привлечен Юрис Вилюмс ("Объединенный список") за превышение скорости и вождение без дневных ходовых огней или фар ближнего света в светлое время суток.

Айва Виксна ("Объединенный список") привлечена к административной ответственности за утерю документа, удостоверяющего личность.

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