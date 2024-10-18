Трамп обвинил Зеленского в том, что тот допустил начало войны в Украине

В конце сентября Трамп встретился с украинским президентом в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке - впервые с 2019 года. Экс-президент США, стоя рядом с Зеленским, сказал, что для него "большая честь" встретиться с ним и что у них "очень хорошие отношения". Затем он добавил, что у него также "очень хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным.

С начала войны в феврале 2022 года администрация Байдена предоставила Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов, напомнило агентство dpa. Эта сумма, однако - существенно меньше той, которую ошибочно назвал в подкасте Трамп, утверждавший, что после каждого визита Зеленского тому выделяют по 100 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп мог семь раз общаться с Владимиром Путиным за последние четыре года и как минимум один раз с начала 2024 года. Об этом говорилось в новой книге Боба Вудворда "Война". Издание вышло 15 октября.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на них он прекратит войну в Украине.

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