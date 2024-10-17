Суд в Ирландии за намеренный поджог приговорил жителя Латвии к 4,5 годам тюрьмы, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Baltic Ireland и другие ирландские СМИ.
Суд в Ирландии сурово наказал уроженца Латвии за преступление у дома криминального авторитета
21-летнего Мариса осудили за то, что он облил бензином автомобиль, находившийся у дома печально известного криминального авторитета Уэйна Дундона.
Проживающие в Лимерике латыш заявил стражам порядка, что осуществить этот поджог вынудила "банда", пообещав сократить его долг за наркотики в размере 28 000 евро.
Латыш признался, что 15 апреля этого года поджег черный Ford S-Max, зарегистрированный на имя жены Дундона.
Автомобиль был припаркован на подъездной дороге недалеко от дома семьи Дундона. Латыш и еще один мужчина облили бензином автомобиль, однако их заметили стража порядка. Уроженца Латвии поймали, а второму виновнику удалось сбежать.
Марис заявил стражам порядка, что он не знал, кто является владельцем дома и машины.
Прокурор на суде указал - возможно, возможно, группа "неблагоприятных лиц" через латыша выступила против жильуов дома. С этой версией согласились и детективы Гарды.
Машина, которая была застрахована на 6000 евро, во время пожара была уничтожена полностью.
Ирландские СМИ сообщают, что уроженец Латвии ранее 35 раз был судим. Среди нарушений упомянуты насильственные беспорядки, преступные деяния, хранение наркотиков с целью реализации или поставки, нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на момент совершения преступления он был освобожден досрочно.
Адвокат уроженца Латвии сказал на суде, что для любого человека совершить намеренный поджог у дома Дундона является "монументальной глупостью" - детективы с этим согласились, добавив, что Марис с этим уже смирился и был согласен осуществить поджог в другом месте.
Печально известный главарь преступной сети Уэйн Дундон отбывает пожизненный срок за заказ убийства 35-летнего немецкого предпринимателя Роя Коллинса в 2009 году. Тогда против него показания дали несколько бывших подчиненных. К пожизненным срокам были приговорены и двое исполнителей убийства.
Адвокат латыша на суде признал, что Марис своими действиями "точно был не слишком умен". В то же время адвокат призывал к более мягкому наказанию, так как Мариса принудили к совершению преступления криминальные лица.
Суд признал, что в момент совершения преступления Марис должен был понимать, что пожар может распространиться и на находящееся по соседству здание, в котором находили люди. Суд также отклонил признание уроженца Латвии, так как он был пойман на месте преступления, а также отметил, что Марис получил благо от совершенного преступления, так как был снижен его "налоговый долг".
Суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы, сообщает Baltic Ireland.
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