Суд в Ирландии сурово наказал уроженца Латвии за преступление у дома криминального авторитета

Адвокат уроженца Латвии сказал на суде, что для любого человека совершить намеренный поджог у дома Дундона является "монументальной глупостью" - детективы с этим согласились, добавив, что Марис с этим уже смирился и был согласен осуществить поджог в другом месте.

Печально известный главарь преступной сети Уэйн Дундон отбывает пожизненный срок за заказ убийства 35-летнего немецкого предпринимателя Роя Коллинса в 2009 году. Тогда против него показания дали несколько бывших подчиненных. К пожизненным срокам были приговорены и двое исполнителей убийства.

Адвокат латыша на суде признал, что Марис своими действиями "точно был не слишком умен". В то же время адвокат призывал к более мягкому наказанию, так как Мариса принудили к совершению преступления криминальные лица.

Суд признал, что в момент совершения преступления Марис должен был понимать, что пожар может распространиться и на находящееся по соседству здание, в котором находили люди. Суд также отклонил признание уроженца Латвии, так как он был пойман на месте преступления, а также отметил, что Марис получил благо от совершенного преступления, так как был снижен его "налоговый долг".

Суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы, сообщает Baltic Ireland.

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