Если Кремль продолжит начатый экономический курс, то рано или поздно под угрозой окажется вся российская экономика, сообщает ВВС. В начале февраля Международный валютный фонд сообщил, что пока что экономика России устойчива к западным санкциям, однако таких показателей рост, какие у России сейчас, удалось добиться огромными военными расходами.

В данный момент военные расходы потребляют 40% общего бюджета России. Такой объем расходов наблюдался в последние годы существования СССР. Теперь российскую экономику спасает нефть, а западные санкции в данной сфере вряд ли несут эффект. Ежесуточно Россия продолжает добывать до 9,5 миллиона баррелей нефти, и это почти столько же, сколько до войны.

Кроме того, России удалось удачно создать свой "теневой флот", в котором около 100 танкеров. Главным образом, они перевозят нефть в Индию и Китай. Эксперты убеждены, что в 2024 году у России не получится продавать нефть и газ в тех же объемах, что и в 2023 году. Главные конкуренты России в Персидском заливе готовы завоевать более выгодные позиции на нефтяном рынке, "оттеснив" их от России.

Представители ЦРУ считают, что с каждым месяцем экономика России будет ощущать все большие потери, и к концу 2024 года может пережить серьезный экономический кризис. Эксперты указывают, что сейчас российская экономика получала время, однако нынешняя ситуация не может продолжаться вечно.

Кроме того, с каждым месяцем все больше возрастает зависимость России от Китая, а жителям РФ все сложнее приобретать такие обычные продукты, как мясо курицы и яйца, так как цены на них продолжают расти, а доступность - снижаться.

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