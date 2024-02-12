Израиль начал операцию в Рафахе. Освобождены двое заложников

Армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по городу Рафах, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск — более половины всего населения анклава.
ЦАХАЛ также сообщил об освобождении двух заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Пресс-атташе ЦАХАЛа сообщил, что заложники находятся в «хорошем» состоянии и отправлены в больницу на медосмотр.
Израиль заявил, что нанес удары по южной части сектора Газа, а министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, сообщило о как минимум 67 погибших.
Очевидцы в городе рассказали Би-би-си о ночных авиаударах по северу и центру Рафаха. Вертолеты и катера также были задействованы в атаке, рассказали жители.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе ночной совместной операции ЦАХАЛ, Агентства безопасности Израиля Шин-Бет и полиции Израиля были спасены два израильских заложника из кибуца Нир-Ицхак: Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет).
Спасенные заложники были доставлены в медицинский центр «Шиба» в центре Израиля для обследования.
По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, заложников обнаружили на втором этаже в одном из зданий в Рафахе.
Хагари сообщил, что израильские войска вели «интенсивные перестрелки одновременно в нескольких местах со многими террористами».
В воскресенье министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщило, что за прошедший день израильские военные убили еще 112 палестинцев, в результате чего общее число погибших превысило 28 100 человек, а раненых — более 67 500.
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Возможное наступление на Рафах обсуждалось уже несколько дней. Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий в перенаселенном городе — представитель ООН по гуманитарным вопросам заявил Би-би-си, что сейчас им некуда бежать.
К тому же через КПП «Рафах», расположенный в городе, в Газу доставляют гуманитарную помощь. На сегодня это единственный действующий маршрут для доставки в Газу столь необходимой пищи, воды и медикаментов.
В воскресенье президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что наступление на Рафах не должно происходить без мер по обеспечению безопасности гражданского населения.
По словам Байдена, Израилю необходим «надежный и выполнимый план» по защите жителей города.
Представители ХАМАС заявили, что жертвами наступления на город могут стать десятки тысяч человек, и что любая операция в Рафахе негативно скажется на ходе переговоров об освобождении израильских заложников, все еще остающихся в руках боевиков.
По рассказам очевидцев, израильская армия начала беспрецедентное наступление на Рафах.
Израильские истребители нанесли десятки авиаударов по северу и центру города. Местные жители рассказали Би-би-си, что в атаке на город участвовали вертолеты и катера.
Палестинский Красный Полумесяц заявил: «Город Рафах в настоящее время стал свидетелем очень жестоких атак в различных районах, в том числе с применением военных самолетов. Некоторые из этих налетов были совершены вблизи штаб-квартиры организации в центре Рафаха, где мишенью стал жилой дом напротив штаб-квартиры, что привело к распространению террора и паники среди горожан».
Некоторые жители Рафаха, с которыми удалось поговорить Би-би-си, планируют дождаться затишья в боевых действиях и выбраться из города.
«Прошлой ночью, в час утра, Израиль провел военную операцию, — сказала в интервью Би-би-си Гада аль-Курд, мать двоих детей. — Они убили много палестинцев, а мы в это время спали в своих домах, но это знак для нас как можно скорее покинуть Рафах, потому что в других городах — Хан-Юнисе и Газе — все происходило по тому же сценарию».
Гада рассказала, что ждет объявления плана эвакуации: «Обычно они разбрасывают листовки и публикуют в социальных сетях информацию о том, куда нужно эвакуироваться. Так что мы ждем».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.