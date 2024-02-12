Израиль начал операцию в Рафахе. Освобождены двое заложников

Хагари сообщил, что израильские войска вели «интенсивные перестрелки одновременно в нескольких местах со многими террористами».

В воскресенье министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщило, что за прошедший день израильские военные убили еще 112 палестинцев, в результате чего общее число погибших превысило 28 100 человек, а раненых — более 67 500.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Возможное наступление на Рафах обсуждалось уже несколько дней. Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий в перенаселенном городе — представитель ООН по гуманитарным вопросам заявил Би-би-си, что сейчас им некуда бежать.

К тому же через КПП «Рафах», расположенный в городе, в Газу доставляют гуманитарную помощь. На сегодня это единственный действующий маршрут для доставки в Газу столь необходимой пищи, воды и медикаментов.

В воскресенье президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что наступление на Рафах не должно происходить без мер по обеспечению безопасности гражданского населения.

По словам Байдена, Израилю необходим «надежный и выполнимый план» по защите жителей города.