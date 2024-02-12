Видео ⟩ Трагическое ДТП в Кулдиге: в результате столкновения грузовика и легковушки погиб человек

В понедельник, 12 февраля, в Кулдиге произошло ДТП, в результате которого погиб человек, проинформировало портал TVNET Sadursme.
Sadursme, которое обобщает информацию очевидцев, указывает, что во время выезда легкового автомобиля на ротационное кольцо в него врезался грузовик.
В Государственной полиции порталу TVNET подтвердили информацию - стражи порядка получили информацию, что в Кулдиге, на перекрестке улиц Ганиба и Планицас (Кулдигская окружная дорога) произошло ДТП - столкновение грузовика и легкового автомобиля.
В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.
Государственная полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего.
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