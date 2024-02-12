Министр культуры примет участие в конференции ЮНЕСКО

На конференции, в которой примут участие высшие должностные лица министерств культуры и образования стран ЮНЕСКО, планируется обсудить вопросы более тесной интеграции политики культуры и образования. По ее итогам будет принят рамочный документ ЮНЕСКО о культурном и художественном образовании.

В нем будет намечен план развития и рекомендации к политическим действиям, которые позволят сделать культурное образование более доступным и интегрировать его в образование на всех уровнях. В рамках конференции министр примет участие в панельной дискуссии о влиянии цифровых технологий и искусственного интеллекта на культурное образование.

В ходе визита Логина также примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае - форуме высокого уровня, в котором участвуют руководители правительств, международных организаций и представители бизнеса для обсуждения актуальных задач правительств и их решений.

В этом году в фокусе саммита будут вопросы искусственного интеллекта. В форуме примут участие заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, исполнительный директор Всемирного валютного фонда Кристалина Георгиева, глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, президенты, премьеры и министры многих стран, в том числе премьер-министр Литвы и министр образования Эстонии. В ходе саммита министр примет участие в дискуссии за круглым столом о вкладе местной культуры и традиционных знаний и навыков в достижение климатических целей.

Во время визита у министра также запланирована двусторонняя встреча с министром культуры ОАЭ Салемом Аль Касими. На встрече будут обсуждаться возможности расширения сотрудничества Латвии с ОАЭ в сфере культуры.

Также министр встретится с представителями латвийской диаспоры и специалистами, участвующими в проектах по восстановлению памятников культуры в ОАЭ.

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