Три человека были застрелены в судоходной конторе в Афинах

В понедельник, 12 февраля, в пригороде Афин мужчина ворвался в судоходную контору и застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает радио ERTnews со ссылкой на источники в полиции.
По неподтвержденным данным, нападавшим оказался 70-летний бывший сотрудник этой компании.
По словам сотрудников компании, которым удалось спрятаться, злоумышленник был уволен с работы несколько дней назад.
По словам очевидцев, нападавший был вооружен винтовкой и револьвером.
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