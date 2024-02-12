Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Три человека были застрелены в судоходной конторе в Афинах

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Стрельба в Афинах
Стрельба в Афинах Фото: AP/Scanpix

В понедельник, 12 февраля, в пригороде Афин мужчина ворвался в судоходную контору и застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает радио ERTnews со ссылкой на источники в полиции.

По неподтвержденным данным, нападавшим оказался 70-летний бывший сотрудник этой компании.

По словам сотрудников компании, которым удалось спрятаться, злоумышленник был уволен с работы несколько дней назад.

По словам очевидцев, нападавший был вооружен винтовкой и револьвером.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх