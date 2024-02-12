Россия впервые применила новую гиперзвуковую ракету в Украине

"Об этом свидетельствуют маркировки на деталях и осколки", - говорит глава НИИ.

По его словам, найденные элементы типичны для этой ракеты.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и более 15 получили ранения в результате ракетных обстрелов и ударов беспилотников на Украине в среду, 7 февраля.

Обломки ракеты, сбитой в Днепропетровском районе Киева, повредили две высоковольтные линии, оставив часть столицы без электричества, сказали местные власти.

Сообщалось, что 7 февраля Россия обстреляла столицу и Киевскую область ракетами H-101, H-555 и H-55. Силы ПВО Украины сбили около 20 ракет над Киевом и Киевской областью, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он заявил, что это третий ракетный удар по Киеву в 2024 году.

"Циркон" - противокорабельная сверхзвуковая ракета. Испытания этих ракет начались в июле 2021 года. В июле этого года российский диктатор Владимир Путин заявил, что судно "Адмирал Горшков" станет первым кораблем оснащенным этими ракетами.

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