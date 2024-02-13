В ДТП в Кулдиге погиб человек

В понедельник, 12 февраля, в Латвии зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще шесть пострадали, сообщили в Государственной полиции.
Авария с погибшим произошла на окраине Кулдиги, где на ротационном круге на окружной дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей. Также задержан один водитель, находившийся под действием наркотических веществ. Четверо задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько сильного опьянения, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем подлежит конфискации их транспортное средство или будет взыскана стоимость использованного транспортного средства.
В связи с превышением скорости на водителей вчера оформлено 110 протоколов, еще двое водителей наказаны за агрессивную езду.
В общей сложности полиция вчера оформила 373 протокола в связи с различными нарушениями правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!