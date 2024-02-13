Эпидемия гриппа уже здесь! Советы по укреплению организма и уменьшению симптомов

Доступны также различные комбинации, такие как рыбий жир, содержащий жирные кислоты Омега-3, витамины А, D и Е, а также другие иммуностимулирующие добавки, такие как рутин, витамин С и цинк. Однако, чтобы избежать чрезмерного потребления витаминов и минералов, А. Озолиня рекомендует перед их применением индивидуально проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Как распознать грипп?

В холодное время года в окружающей среде циркулирует множество различных вирусов, которые могут вызывать респираторные заболевания. Вирусы гриппа распространяются в виде крошечных капель, когда человек, больной гриппом, кашляет, чихает или даже просто разговаривает. Заболевание обычно поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути – горло, гортань, бронхи, трахею, нос, а в более тяжелых случаях и легкие. Заболевание начинается внезапно и наиболее заразно в течение первых 4 дней болезни.

В качестве типичных симптомов гриппа фармацевт называет высокую температуру, сухость в горле и/или глазах, кашель, ощущение ломоты в костях, насморк и сильную усталость.

"Необходимо помнить, что не у всех больных гриппом наблюдаются все симптомы. Если вы не уверены, что у вас грипп, в аптеке также можно приобрести тесты на антигены гриппа. Однако при любом респираторном заболевании следует соблюдать дистанцию между собой и окружающими, перейти на более спокойный распорядок дня и употреблять питательную пищу", - говорит А. Озолиня.

Как облегчить симптомы?