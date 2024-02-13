Эпидемия гриппа уже здесь! Советы по укреплению организма и уменьшению симптомов

В Латвии свирепствует грипп, и нашему организму необходима поддержка, чтобы противостоять вирусам. Фармацевт рассказывает, как укрепить иммунитет, облегчить симптомы, если все-таки не удалось избежать болезни, и как быстрее выздороветь.
Укрепляйте организм!
Иммунная система - это то, что защищает организм от различных инфекций. На его силу также влияют наши повседневные привычки. "Нездоровое питание, недостаток сна, снижение физической активности, длительный и интенсивный стресс – факторы, которые могут существенно снизить нашу способность противостоять болезням. Поэтому в вирусный сезон особенно важно укреплять и поддерживать свой организм, ведь каждый день ему приходится сталкиваться с армией разных вирусов", – говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
В это время особенно важно употреблять полезную пищу, богатую натуральными витаминами, а для повышения защитных сил можно дополнительно употреблять некоторые пищевые добавки, ведь чаще всего практика показывает, что мало кто так много задумывается о своем питании и организует свой рацион таким образом, чтобы получать все необходимые для организма питательные вещества.
Фармацевт отмечает, что в вирусный сезон особенно важны следующие микроэлементы:
- цинк необходим для нормального функционирования иммунной системы, способствует защите клеток от оксидантного стресса;
- селен способствует нормальному функционированию иммунной системы, является отличным антиоксидантом;
- витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы, защищает клетки от оксидантного стресса, снижает утомляемость, укрепляет стенки кровеносных сосудов;
- витамин D – "витамин солнца и витамин против усталости", что особенно актуально в темное и холодное время года, когда запасы витамина D в организме иссякли или вот-вот закончатся, поэтому большинство людей ощущают ослабление иммунитета и потерю энергии. Витамин D выпускается в разных формах – для взрослых в капсулах, каплях или аэрозолях, а для детей – в виде мармеладных мишек;
- благотворные бактерии необходимы для поддержания нормальной деятельности иммунной системы.
Доступны также различные комбинации, такие как рыбий жир, содержащий жирные кислоты Омега-3, витамины А, D и Е, а также другие иммуностимулирующие добавки, такие как рутин, витамин С и цинк. Однако, чтобы избежать чрезмерного потребления витаминов и минералов, А. Озолиня рекомендует перед их применением индивидуально проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Как распознать грипп?
В холодное время года в окружающей среде циркулирует множество различных вирусов, которые могут вызывать респираторные заболевания. Вирусы гриппа распространяются в виде крошечных капель, когда человек, больной гриппом, кашляет, чихает или даже просто разговаривает. Заболевание обычно поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути – горло, гортань, бронхи, трахею, нос, а в более тяжелых случаях и легкие. Заболевание начинается внезапно и наиболее заразно в течение первых 4 дней болезни.
В качестве типичных симптомов гриппа фармацевт называет высокую температуру, сухость в горле и/или глазах, кашель, ощущение ломоты в костях, насморк и сильную усталость.
"Необходимо помнить, что не у всех больных гриппом наблюдаются все симптомы. Если вы не уверены, что у вас грипп, в аптеке также можно приобрести тесты на антигены гриппа. Однако при любом респираторном заболевании следует соблюдать дистанцию между собой и окружающими, перейти на более спокойный распорядок дня и употреблять питательную пищу", - говорит А. Озолиня.
Как облегчить симптомы?
Если же уберечься от гриппа не удалось, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом по поводу лечения заболевания: "В зависимости от симптомов врач или фармацевт порекомендует наиболее подходящее средство для улучшения вашего состояния. В аптеках можно приобрести различные лекарства и пищевые добавки, чтобы уменьшить симптомы и хоть немного улучшить самочувствие", – говорит А. Озолиня.
- Сухой кашель. Если больного мучает сухой кашель, помогут сироп с кодеином, обладающий кашлеподавляющим действием, и продукты, содержащие исландский мох. При сухом кашле необходимо смачивать слизистые оболочки дыхательных путей, здесь очень полезны различные растительные масла, например, масло облепихи, календулы, тимьяна, чайного дерева, а также прополиса. Использование масел не только подлечит, но и увлажнит воспаленную слизистую оболочку горла, а также защитит ее от воздействия новых бацилл.
- Влажный кашель. В борьбе с влажным кашлем пригодятся средства с экстрактом алтея и чабреца или муколитические отхаркивающие препараты.
- Температура и жар. Для облегчения симптомов можно использовать лекарства, содержащие ибупрофен или парацетамол.
- Заложенный нос. При заложенности носа противоотечные или сосудосуживающие средства для слизистой оболочки носа облегчат дыхание (не применять более 7 дней).
Как быстрее выздороветь?
Начать следует с увеличения потребления жидкости – это может быть чистая вода, а также теплые травяные чаи, которые помогут улучшить самочувствие. Чай лучше пить несладким, поскольку добавление сахара или меда только усилит раздражение и воспаление. Горячее молоко с медом также лучше не пить, поскольку молоко сгущает мокроту, а мед усиливает воспаление.
Организму нужно дать отдохнуть и восстановить силы, важен здоровый сон. Необходимы частое проветривание помещений и медленные прогулки на свежем воздухе.
"При кашле следует избегать употребления слишком холодных и горячих напитков, а также употребления острой, твердой и раздражающей пищи. По крайней мере на это время рекомендуется бросить курить. Очистить бронхи от мокроты поможет и дыхательное упражнение – вдох через нос, выдох через губы, сжатые в ноздрю. Выдувание пузырей в стакане, сдувание пера с поверхности стола, надувание воздушных шаров также помогает быстрее избавиться от мокроты", – советует А. Озолиня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!