Руководитель PMLP: через десять лет понадобятся еще более современные паспорта

С понедельника PMLP выдает паспорта нового образца, которые в течение следующих пяти лет будет изготавливать объединение двух зарегистрированных в Германии и Португалии компаний - Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.. Сумма договора составляет 9,8 млн евро, в целом будет изготовлено 1,25 млн паспортов.

Как отметила Розе, паспорта требуют обновления примерно каждые 8-10 лет.

"Сейчас мы начинаем выдавать паспорта нового образца, последние из них граждане получат примерно через восемь лет, и они будут действительны еще десять лет. То есть эти паспорта будут находиться в обращении 18 лет, а это значит, что нужно смотреть на новейшие технологии, идти в ногу со временем, применять новые средства защиты и менять дизайн", - подчеркнула руководитель управления.

В паспортах нового образца предусмотрены новые элементы защиты - УФ-печать на первой странице, цветная УФ-печать на странице виз, оптически переменные чернила для изображения дубового листа, цветное изображение владельца паспорта, которое дополнено персональными данными, при этом портрет владельца паспорта выгравирован также в прозрачном окне. Также у новых паспортов с 34 до 42 увеличено количество страниц, в них больше места для визовых отметок и записей о несовершеннолетних детях.

Паспортами прежнего образца, которые PMLP выдавало с 2015 года, можно пользоваться до истечения срока действия.

Размер госпошлины за выдачу нового паспорта составляет 34 евро вместо прежних 30 евро, если документ оформляется в течение десяти рабочих дней. При выдаче в течение двух рабочих дней пошлина составит 60 евро вместо прежних 55 евро.

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