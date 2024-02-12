Фото ⟩ Как выглядят латвийские паспорта нового образца?

Количество листов в паспортах нового образца увеличено с 34 до 42 страниц, больше места выделено для визовых отметок и записей о несовершеннолетних детях.

Отмечается, что в Эстонии плата за выдачу паспорта в обычном порядке составляет 45 евро, в Литве - 50 евро, тогда как среди стран Евросоюза - в среднем 45 евро. Минимальная государственная пошлина за выдачу паспорта в обычном порядке составляет 34 евро в Швеции.

Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием поддельных документов, удостоверяющие личность документы необходимо периодически улучшать, меняя дизайн и вводя более передовые средства защиты от подделки.

Паспорта нынешнего образца выдаются с 2015 года.

Как сообщалось, ранее предполагалось удвоить пошлину за получение нового паспорта - до 60 евро вместо нынешних 30 евро, что вызвало недовольство населения. Позже Министерство внутренних дел пересмотрело расчеты пошлины, увеличив ее на несколько евро.

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