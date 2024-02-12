Фото ⟩ Как выглядят латвийские паспорта нового образца?

Управление по делам гражданства и миграции с понедельника, 12 февраля, начинает выдавать паспорта нового образца за новую пошлину, сообщает агентство LETA.
Размер госпошлины за выдачу паспорта составит 34 евро вместо прежних 30 евро, если паспорт выдается в течение десяти рабочих дней. Если паспорт выдается в течение двух рабочих дней, то размер пошлины составит 60 евро вместо 55 евро.
За выдачу удостоверяющего личность документа установлено освобождение от государственной пошлины, если документ выдается ребенку, которому решением Сиротского суда обеспечен внесемейный уход, или лицу, находящемуся в стационарном учреждении социального ухода и социальной реабилитации, при этом данные услуги полностью или частично оплачивает государство или самоуправление.
Также пошлину не должны платить лица, находящиеся в местах заключения, и лица, которым по решению суда назначено принудительное лечение в стационаре. Освобождены от пошлины и лица, которым предоставлена временная защита в Латвии.
Новая модель паспортов включает в себя инновационные решения по борьбе с подделкой, основанные на требованиях Регламента Совета Европы о средствах безопасности и биометрических стандартах в паспортах и проездных документах, выдаваемых государствами-членами.
Эти решения позволяют поддерживать и обеспечивать высокий уровень надежности паспортов и защиты от подделок, тем самым – высокое место Латвии среди стран мира, паспорта которых признаны соответствующими высокому стандарту безопасности.
Количество листов в паспортах нового образца увеличено с 34 до 42 страниц, больше места выделено для визовых отметок и записей о несовершеннолетних детях.
Отмечается, что в Эстонии плата за выдачу паспорта в обычном порядке составляет 45 евро, в Литве - 50 евро, тогда как среди стран Евросоюза - в среднем 45 евро. Минимальная государственная пошлина за выдачу паспорта в обычном порядке составляет 34 евро в Швеции.
Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием поддельных документов, удостоверяющие личность документы необходимо периодически улучшать, меняя дизайн и вводя более передовые средства защиты от подделки.
Паспорта нынешнего образца выдаются с 2015 года.
Как сообщалось, ранее предполагалось удвоить пошлину за получение нового паспорта - до 60 евро вместо нынешних 30 евро, что вызвало недовольство населения. Позже Министерство внутренних дел пересмотрело расчеты пошлины, увеличив ее на несколько евро.
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